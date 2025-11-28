東海六度蟬聯十大永續典範與台大、清大進入前三名

▲東海大學六度蟬聯永續典範大學。副校長劉正代表領獎(右)。

【記者 廖美雅／台中 報導】東海大學今年在國內永續盛事中脫穎，以「教育實現共好社會與未來」的理念，於「2025臺灣永續大學獎」中奪下台灣永續典範大學與永續報告書白金級兩項肯定，同時在全球企業永續獎中獲得Sustainability Reporting Award Bronze Class，共抱回三項大獎，破紀錄成為六度蟬聯永續典範的大學。校長張國恩表示，永續不是口號，而是一所大學在教育、治理與研究上，長期自我要求的使命感與實踐力。

▲東海於2025臺灣永續大學獎中奪下台灣永續典範大學、永續報告書白金級，以及全球企業永續獎英文報告書銅級三項獎項。

臺灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「2025臺灣永續大學獎」屬臺灣最具代表性的獎項之一，第八屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮日前舉行，東海在逾40所參賽大學中再次脫穎而出，與台大、清大等校共同獲頒「十大典範大學」，並以永續報告書獲最高榮譽白金級獎；同時在全球企業永續獎中獲得英文報告書銅級肯定。典禮當日，副校長劉正、永續處處長陳鶴文都一同到場領獎見證。

代表領獎的副校長劉正強調，高等教育不僅是知識傳授，更是回應社會需求、推動社會前進的重要力量。東海以「教育實現共好社會與未來」為核心，透過大學社會責任USR實踐，與利害關係人一同推動流域治理、打造高齡友善新治理模式、深耕在地社區與中小學，串連文化、觀光與教育，逐步建構社會集體智慧體系，為地方帶來持續的改變與影響。

▲典禮當日副校長劉正（右）、永續處長陳鶴文(左)一同到場。

永續處處長陳鶴文也表示，學校將環境保育與永續結合勞作教育、納入通識與專業課程，以整體校園作為永續學習場域，東海校園更是獲得環保署認證的環境教育場所，各學院亦呼應SDGs發展特色課綱，積極培育綠領與永續人才。除此之外，東海也積極布局AI永續教育，推動AI必修與跨院課程地圖，於 2024年加入教育部AI學程聯盟，強化跨域人才培育，同時以豐富的研發能量與產業合，協助企業落實ESG、促進永續創新，形成知識循環與產學共榮，期望與各界一同邁向下個卓越共好的里程碑。（照片／記者廖美雅翻攝）