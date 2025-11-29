東海六度蟬聯十大永續典範 與台大、清大進入前三名

（記者蔡函錚／綜合報導）東海大學今年再度在國內永續盛事中脫穎，以「教育實現共好社會與未來」的理念，於「2025臺灣永續大學獎」中奪下「台灣永續典範大學」與「永續報告書白金級」兩項肯定，同時在「全球企業永續獎」中獲得Sustainability Reporting Award Bronze Class，共抱回三項大獎，破紀錄成為六度蟬聯永續典範的大學。校長張國恩表示，永續不是口號，而是一所大學在教育、治理與研究上，長期自我要求的使命感與實踐力。

東海大學今年再度在國內永續盛事「臺灣永續大學獎」中脫穎，六度蟬聯永續典範大學。副校長劉正代表出席領獎(右)。（東海大學 提供）

臺灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「2025臺灣永續大學獎」屬臺灣最具代表性的獎項之一，第八屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮日前於臺北圓山大飯店舉行，東海在逾40所參賽大學中再次脫穎而出，與台大、清大等校共同獲頒「十大典範大學」，並以永續報告書榮獲最高榮譽白金級獎；同時在全球企業永續獎中獲得英文報告書銅級肯定。東海長年深耕地方，推動流域共融共好，以厚實的研發能量攜手產業加速永續轉型，同時充實學校財政，獲得評審團高度讚賞。典禮當日，副校長劉正、永續處處長陳鶴文都一同到場見證榮耀。

東海於2025臺灣永續大學獎中奪下台灣永續典範大學、永續報告書白金級，以及全球企業永續獎英文報告書銅級三項大獎。（東海大學 提供）

主辦單位指出，東海大學長期以完整的永續策略推動校務治理，透過「孕育綠領人才校園」、「扮演具影響力公民」、「協助產業永續轉型」三大策略目標，將永續發展願景融入各項校務與教學研究，並導入影響力衡量與管理方法，使永續行動得以系統化落實，不僅建立具韌性的永續治理架構，也使校園、社會與產業三方形成正向循環的永續發展動能，實屬典範。

代表領獎的副校長劉正強調，高等教育不僅是知識傳授，更是回應社會需求、推動社會前進的重要力量。東海以「教育實現共好社會與未來」為核心，透過大學社會責任USR實踐，與利害關係人一同推動流域治理、打造高齡友善新治理模式、深耕在地社區與中小學，串連文化、觀光與教育，逐步建構社會集體智慧體系，為地方帶來持續的改變與影響。

東海以「教育實現共好社會與未來」的理念，盼與各界一同邁向下個卓越共好的里程碑。典禮當日永續處處長陳鶴文(左)也一同到場見證榮耀。（東海大學 提供）

永續處處長陳鶴文也表示，學校將環境保育與永續結合勞作教育、納入通識與專業課程，以整體校園作為永續學習場域，東海校園更是獲得環保署認證的環境教育場所，各學院亦呼應SDGs發展特色課綱，積極培育綠領與永續人才。除此之外，東海也積極布局AI永續教育，推動AI必修與跨院課程地圖，於 2024年加入教育部AI學程聯盟，強化跨域人才培育，同時以豐富的研發能量與產業合，協助企業落實ESG、促進永續創新，形成知識循環與產學共榮，期望與各界一同邁向下個卓越共好的里程碑。

