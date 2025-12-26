台中東海商圈一棟透天民宅頂樓起火，延燒鄰近三戶住宅！26日下午1點多，東興巷內濃煙竄出，現場電線受高溫影響發出爆破聲響，引起恐慌。由於巷內機車停放及違建遮雨棚阻礙，消防車無法直接進入，被迫拉長水線搶救。起火點位於五樓鐵皮加蓋雜物間，堆放水塔、紙箱等易燃物。所幸火勢順利撲滅，未造成人員傷亡。都發局回應，現場附近遮雨棚屬違建，確切起火原因仍待調查。

東海商圈火災燒3戶！爆破聲嚇壞鄰居 消防車卡巷「拉長水線」救火。(圖／TVBS)

台中東海商圈發生火災，一棟透天民宅的頂樓起火並延燒至鄰近三戶住宅。火災於26日下午1點多在東興巷內發生，濃濃黑煙從五樓竄出，嚇壞附近住戶紛紛逃生。由於起火地點位於狹窄巷弄，加上巷內機車停放及違建遮雨棚阻礙，消防車無法直接進入火場，消防人員被迫拉長水線進行搶救。所幸此次火災未造成任何人員傷亡。

火勢發生時，現場電線受到高溫影響發出爆破聲響，引起附近民眾的恐慌。目擊民眾表示，聽到物品墜落的聲音後打開窗戶，發現對面民宅已經起火，立即下樓並通知對面兩間住戶趕快疏散。起火的透天民宅結構複雜，一樓出租給夾娃娃機店，二至四樓則分租為多間套房，起火點位於五樓鐵皮加蓋的雜物間，裡面堆放著水塔、紙箱等易燃物品。

東海商圈民宅起火 「狹巷違建」阻救援。(圖／TVBS)

火災現場周圍環境複雜，巷弄狹窄且停滿機車，窗邊還有遮雨棚，這些因素都大大增加了救火難度。消防人員到場後立即指揮民眾兩側淨空，為救火工作爭取空間。經過消防隊的努力，火勢最終被順利撲滅，但救火動線確實受到現場機車和遮雨棚的嚴重影響。

都發局對此事做出回應，指出火災現場附近的固定式遮光、遮雨棚均屬違建。至於巷內停放的機車，因位於私人土地上，不算違停行為。目前火災確切起因尚待調查釐清。

