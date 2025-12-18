東海大學公車化身成「耶誕列車」 學生搶拍留念

車廂內的布置充滿濃濃的聖誕節氣氛。（圖／翻攝自Threads＠the_black_0625）





台中東海大學校園出現一台充滿聖誕氣氛的「聖誕列車」，車廂內布置超吸睛，一上車就讓學生拿起手機拍照分享，這台公車也在網路上爆紅，甚至吸引民眾特地進校園搭乘拍照留念，司機也大方分享創作理念。

一上公車，學生立刻拿起手機搶拍，只因車廂內的布置充滿濃濃的聖誕節氣氛。從車門到車窗，全貼上了聖誕老公公的大型貼紙，車廂天花板滿滿的吊飾、雪花片、紅色聖誕襪、LED燈、聖誕花圈，公車瞬間變身成聖誕列車。

東海大學學生：「下課完之後看到心情會變得很好，很有聖誕節的感覺。」

廣告 廣告

這台公車在網路上也爆紅，好多人都想搭，不過這其實是台中東海大學校內的接駁公車，而布置的人，就是帥氣的公車司機，花了2個禮拜的時間約七千元，從構想設計到完成，都花了不少心力。

司機任桂霖：「當然有參考一下一些歐美的一些影片，我覺得說，我想要讓它有那一種媲美歐美的氛圍。」

原來是因為東海大學是基督教學校，相當重視每年的聖誕節，司機也已經好幾年突發奇想一起共襄盛舉，沾沾聖誕節的氛圍，今年還有學生主動加入幫忙布置。

東海大學總務長許和捷：「我覺得（裝置）應該到元旦以後，因為寒假反而是我們東海校園觀光客最多的時候。」

校園內全程約4.2公里，司機說，不只學生捧場，連一般民眾都很喜歡，甚至特地進到校園，花錢來搭這一趟。

民眾：「以前沒有看到這樣的車，然後也要去搭乘一下。」

想搭上這一台聖誕列車嗎，校方透露，平日主要在校園內行駛，不過到了假日，這台公車也會開進台中市區，民眾也有機會在台中街頭，搭上這班充滿聖誕氣氛的聖誕公車。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

TPBL／國王聖誕主題週嘉賓！全恩菲12/20、21與球迷互動

聖誕節轉運！5星座財運爆發 第一名加薪又獲意外之財

聖誕財運爆發！5星座準備發財 荷包賺飽飽

