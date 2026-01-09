東海大學勇奪紅點設計概念四項大獎 設計實力躍上國際競賽刷新紀錄
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】東海大學以創新動能與卓越設計人才，於德國紅點設計概念大獎（Red Dot Award: Design Concept）上嶄露頭角，在日前公布的2025年得獎名單中，東海大學工業設計學系共有四件作品榮獲肯定，作品涵蓋教育輔助、未來移動、健康科技與兒童音樂教育等多元面向，創下歷年最佳成績。
德國紅點設計大獎向來有「設計界奧斯卡」美稱，是國際公認的工業設計指標性獎項，分為產品設計、品牌與傳達設計、設計概念三大競賽，此次東海工設系獲得的紅點設計概念大獎旨在發掘具前瞻性的設計構想和產品原型。工設系主任呂佳珍表示，系上於2024年獲選兩件作品後，本屆數量翻倍成長，顯見本系教學能量與人才培育的持續精進。她強調，系上鼓勵學生從真實生活情境與使用者需求出發，透過研究、原型製作與反覆驗證，將抽象概念轉化為具體可行的設計方案。
本次獲獎作品充分傳達人文關懷精神，由張俊元老師指導、系友徐苡宸和林姿廷所設計的「HOO!—兒童語音治療互動工具」，繼先前奪得美國IDEA學生設計類金獎後再下一城。該作品結合紙盒結構與電子感測器，即時偵測吹氣強度並轉化為遊戲回饋，讓孩童在遊戲中完成構音訓練，提升學習動機與持續性。同樣由張俊元老師指導、研究生鄭俊彥打造的「SYMBIO-H—人寵共行移動載具」，將可拆卸寵物艙與推車結構整合，採前雙輪、後單輪設計，兼具穩定性與操控性，滿足人寵陪伴與安全移動的生活需求。值得一提的是，鄭俊彥連續兩年獲得紅點設計概念大獎肯定，展現其努力不懈投入研究與設計的成果。
在健康科技與音樂教育領域，東海學子同樣表現亮眼。由張鴻兪老師指導、劉新宇創作的「HiC—專業歌手聲帶熱身裝置」，是專為專業歌手與表演者打造，以回應表演前準備時間有限、開嗓不足所造成的聲音受損問題。產品透過釋放溫熱蒸氣滋潤聲帶並促進循環，縮短暖聲時間，提升聲音表現的穩定性與安全性。而學生林雅丰則在郭家瑋老師指導下，開發出「LOOP!（路譜）—音樂認知互動玩具」，此款玩具以「玩中學」為核心概念，藉由音符視覺化設計，將樂譜轉化為軌道與琴鍵結構，孩童可以在遊戲過程裡自然理解音高與節奏，降低樂理門檻，提升音樂學習的趣味性與參與度。
工設系主任呂佳珍指出，學生能在高度競爭的國際設計賽事中屢獲殊榮，不僅顯示其專業能力已達國際水準，更反映本系在設計教學與栽培人才上的長期耕耘。未來，工設系將持續推動課程整合、師生協作與國際交流，拓展學生的設計視野和實務經驗，展現東海大學在國際設計教育領域的影響力。
