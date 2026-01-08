東海大學印太局勢座談 沈有忠：台須提升防衛能力

（中央社記者李雅雯台北8日電）東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今天舉辦「2026日中關係與印太局勢」座談會。陸委會副主委沈有忠表示，應對北京威權擴張，台灣提升自我防衛能力、增加國防預算有必要性。

「2026日中關係與印太局勢」座談會8日下午在台大校友會館舉辦，採取閉門會議形式，美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會均有人員參與，對於區域安全與台日合作議題進行意見交換。

沈有忠於致詞時說，日本首相高市早苗將「台灣有事」連結「存立危機事態」後，中國大陸隨即採取複合性施壓，顯示日中關係不再僅限於雙邊互動，而是牽動台海安全、第一島鏈穩定與印太和平關鍵變數。

沈有忠指出，中國大陸近期在台海周邊軍演，其與俄羅斯、北韓形成軍事連動，第一島鏈國家面臨多向度安全壓力；海上灰色地帶衝突是威權國家常態化手段，對象不僅是台灣，也涵蓋日本、菲律賓等國。

他強調，面對現有情勢，台灣增加國防預算、提升自我防衛能力絕對有必要性，第一島鏈國家也需要進一步地深化資訊共享、海上執法協調與安全合作，共同捍衛台海現狀與印太區域和平穩定。

中正大學政治學系教授蔡榮祥表示，日本「台灣有事」說象徵日本對於台海安全立場出現「有條件的戰略清晰化」；北京的強烈反彈沒有讓日本退讓，反而催化日本防衛正常化，也促使台灣、日本、菲律賓在安全層面形成更緊密的區域連動。

成功大學政治學系教授王宏仁認為，高市早苗上任後推動安保三文件修正，這不是突發轉向，而是回應北京、北韓軍事能力提升與中俄合作深化等結構性變化，日本正從過去偏向事後支援的角色，轉為更主動回應區域事態的安全定位。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長洪浦釗指出，在美日安保體系強化、盟友被要求共同承擔責任的趨勢下，台灣不能僅期待外援，必須展現清楚的自我防衛意志，才能與民主盟友共同維繫印太區域的安全與穩定。

座談會與會者普遍認為，2026年印太局勢由零星衝突轉為結構性對峙，日中關係短期內難以回到低張力狀態，台海安全明確成為牽動第一島鏈與印太穩定的關鍵節點，不僅僅是區域性議題。（編輯：邱國強）1150108