東海大學校內公車在司機任桂霖的巧手布置下，搖身一變成為移動的耶誕樹！曾任四方電巴駕駛的任桂霖，在四方電巴停業後仍無薪自願擔任校內司機長達一個月之久，感動校方特別增加裝飾經費至6000至7000元！

東海大學司機，打造「移動耶誕樹」公車拍貼超有fu。(圖／TVBS)

耶誕氣氛提前報到！東海大學有一名校內公車司機，發揮巧思，把公車變成移動的耶誕樹，司機還幫學生用行車紀錄器自拍，公車秒變大型拍貼機，同學樂當拍照PO網，大讚司機超用心。

司機還幫學生用行車紀錄器自拍，公車秒變大型拍貼機。(圖／TVBS)

當學生們搭上這輛特殊的公車時，彷彿誤闖耶誕老公公的雪橇，瞬間感受到濃厚的節慶氣息。眾多同學紛紛拿出手機拍照留念，而司機任桂霖更是貼心地將公車的行車紀錄器變成拍貼機鏡頭，讓學生可以翻拍車上監視器螢幕，創造出宛如復古相機的照片效果，吹起了Y2K風格，讓整體氣氛更加到位。

學生可以翻拍車上監視器螢幕，創造出宛如復古相機的照片效果，吹起了Y2K風格。(圖／TVBS)

隨著瑪麗亞凱莉的耶誕歌曲「解凍」，東海大學這輛耶誕公車也正式「解凍」，將耶誕節氣氛點綴得十分完美。任桂霖表示，這輛耶誕公車就像耶誕樹一樣，「怎麼晃都不會」倒，展現了他對裝飾工作的用心與專業。

瑪麗亞凱莉的耶誕歌曲「解凍」，東海大學這輛耶誕公車也正式「解凍」。(圖／TVBS)

任桂霖的故事令人感動。他曾是四方電巴的駕駛，在公司停業後，他仍無薪自願擔任東海大學校內司機，堅持服務了整整一個月，這份熱忱讓校方非常感動。因此今年校方特別增加贊助經費，從原本的1000多元裝飾費提高到6000至7000元，讓他能將耶誕公車布置得更加精緻到位。

他曾是四方電巴的駕駛，在公司停業後，他仍無薪自願擔任東海大學校內司機。(圖／TVBS)

目前任桂霖主要在東海大學擔任校內公車司機，不過在假日時段，他也會支援台中市其他路線的駕駛工作。

