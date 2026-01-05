東海大學啟用全台首座NVIDIA B200算力中心

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】東海大學邁入七十週年校慶，市長盧秀燕今（5）日出席「東海大學 NVIDIA B200 AI Pod 算力中心」啟用典禮，親自見證搭載最新 NVIDIA Blackwell 架構的高效能運算平台正式啟用。盧秀燕肯定，這座全台校園最強算力基地，不僅是台中智慧城市與數位轉型的重要推手，更象徵中台灣AI量能正式邁入全新里程碑。

▲東海大學 NVIDIA B200 AI Pod 算力中心搭載最新 NVIDIA Blackwell 架構的高效能運算平台正式啟用。

盧秀燕示，她特別感謝東海校友、電電公會榮譽理事長李詩欽秉持「飲水思源」精神，促成高效能算力中心順利建置，並捐贈 NVIDIA HGX B200 高效能運算伺服器，為母校及中台灣 AI 教育與科研注入關鍵動能。這不僅是一項硬體捐贈，更是捐贈了「未來的競爭力」，讓學生在校就能掌握與產業同步、甚至領先全球的運算資源。

盧秀燕強調，「數位力就是城市競爭力，也是國家的競爭力」AI是這個世紀最重要的革命，也是最關鍵的發展趨勢。國家與城市要擁有強大的競爭力，AI的發展與教育便至關重要。她稱讚東海大學校長張國恩本身就是資訊專家，很早就洞察此趨勢並持續推動發展。更難得的是張校長在東海大學董事會支持下、全力擔任後盾，積極募資、尋找資源。這正是東海大學教育成功之處，校友在社會上出人頭地、創立大企業，還能取之社會、用之社會，回過頭來回饋母校。今天的場景，正是東海教育價值的最好證明。

此外，在AI浪潮興起的這幾年，市府與東海的步伐是一致的。全台共有22個地方政府，台中是第一個成立數位治理局的城市。首任數位發展局長林谷隆，由他領頭啟動相關政策並意識到這股趨勢，因此致力將台中打造成科技城市、智慧城市、AI城市。中市境內共有17所大學，每一所學校發展得好，台中便受益最大，整座城市也會因此更好。正因如此，她高度重視此事，也期盼，位於東海大學的算力中心，未來將成為台中邁向 2026 AI 轉型的重要後盾，為在地產業與學術研發注入豐沛的研發能量。

盧秀燕進一步表示，她積極借重東海大學的能量。這幾年，中市府與東海大學合作推動「AI教育下鄉計畫」，因為認同教育是根本，必須從小扎根。台中幅員遼闊，有偏遠如梨山、和平等地區，市府便與東海合作，召集專業人才前往偏鄉，教導孩子認識科技與AI、學習運用工具，並理解科技倫理。她認為這將是一個美好的開始，期待未來各方持續合作，一起讓城市與國家更好。

數位局表示，未來將持續與東海大學在AI教育推進、智慧城市應用、人才培育及產學合作等領域持續深化連結，共同打造具國際競爭力的AI發展基地，以台中為核心，帶動中台灣邁向智慧科技城市。