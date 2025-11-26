東海大學啟用全臺第一間電競級AI教室

本次導入的73台A23工作站具備CPU＋NPU架構，為目前業界領先等級的AI PC，能支援東海的高密度、長時間教學需求，並為大型模型訓練與資料分析奠定可靠基礎。

東海大學第五間AI PC教室正式啟用，其中更亮相全臺第一間電競級AI教室。校長張國恩並宣布，下一步將籌建「AI科技暨教學大樓」，朝打造臺灣教育科技新標竿邁進。

東海大學繼四間AI PC教室後，本次更推出全臺第一間具電競級配置的AI教室，引進GTX／RTX等級GPU與高效能工作站，提供可支援大型語言模型訓練與生成式AI開發的高速運算環境。學生在課堂中即可進行模型訓練、資料處理、深度學習與AIGC作品創作，讓AI教學真正從概念走向實作。

校長張國恩表示，東海的AI設備投資已突破一億元，AI PC也正式超過 400臺，正積極邁向500臺的里程碑。他強調，這不只是硬體的更新，更是東海全面啟動AI教育轉型的關鍵一步。「我們的目標不是只有AI教室，而是建置全臺最具跨域能量的AI科技暨教學大樓，讓學生擁有世界級的學習與研究基地。」

張國恩指出，東海AI發展從大渡山學會理事長鄭清和校友率先倡議後逐步擴展，包括AI教室、AI跨域課程、與國際名校合作，以及同步推動中的半導體學程與半導體大樓計畫，皆是東海打造「AI東海」的整體布局。適逢東海創校 70週年，今年7月EMBA校友會發起「管理學院AI PC教室捐款建置計畫」，一週內便獲歷屆 EMBA校友及在學生踴躍響應，全數捐款投入空間翻新與設備升級，成為管理學院首座專屬AI PC教室。