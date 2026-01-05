東海大學啟用NVIDIA算力中心

東海大學「NVIDIA B200 AI Pod算力中心」啟用。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳∕台中報導

東海大學邁入七十週年校慶，市長盧秀燕五日出席「東海大學NVIDIA B200 AI Pod算力中心」啟用典禮，親自見證搭載最新NVIDIA Blackwell架構的高效能運算平台正式啟用。盧市長肯定，這座全台校園最強算力基地，不僅是台中智慧城市與數位轉型的重要推手，更象徵中台灣ＡＩ量能正式邁入全新里程碑。

盧市長特別感謝東海校友、電電公會榮譽理事長李詩欽秉持「飲水思源」精神，促成高效能算力中心順利建置，並捐贈NVIDIA HGX B200高效能運算伺服器，為母校及中台灣ＡＩ教育與科研注入關鍵動能。

盧市長強調，「數位力就是城市競爭力，也是國家的競爭力」，ＡＩ是這個世紀最重要的革命，也是最關鍵的發展趨勢。國家與城市要擁有強大的競爭力，ＡＩ的發展與教育便至關重要。