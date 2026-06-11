東海大學國際學院大一生勇闖國際舞台 赴日發表研究成果與企業高層交流

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東海大學國際學院大一生勇闖國際舞台，赴大阪發表研究成果，並與日本企業高層交流。（圖：東海大學提供）

大一新生也能登上國際舞台！東海大學國際學院三名IBA學生在張亦騏教授帶領下，赴日參加APacCHRIE 2026國際年會，發表研究成果，並與日本企業高層交流，展現新世代國際移動力。東海國際學院院長James Sims表示，台灣學生從不缺實力，當站上國際舞台，他們完全有能力與全球青年競爭，並讓世界看見台灣。

東海大學國際學院長期培育具備全球移動力與宏觀視野的頂尖人才。日前，三名國際經營管理學位學程（IBA）的大一新生濮愷妮、王彣瑜、曾思錡，打破傳統學習框架，以「青年研究者」的宏大視野，登上觀光餐旅界深具國際指標性的「亞太觀光與餐旅教育協會年會（APacCHRIE 2026）」。他們向全球學者發表「綠色升級再造食品（Green-Upcycled Food）」、「校園循環經濟」與「臺灣茶美學跨文化學習」等前瞻議題，展現新世代對全球永續趨勢的深刻洞察。

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國際學院張亦騏教授表示，學生們不僅在學術殿堂上與國際學者激盪思維，更將視野延伸至產業實務，受邀參訪日本知名食品大廠「UHA味覺糖」大阪總部。透過與企業高層的深度座談，學生們將課堂上的行銷管理與消費者行為理論，轉化為對跨國品牌產品創新與海外佈局策略的實戰理解，成功將國際移動力內化為敏銳的全球市場洞察力。

張亦騏說，新世代的視野不應被侷限在教室課堂裡，鼓勵學生從大一就接觸國際頂尖研究、站上世界級舞台，這不僅能培養他們獨立思考與跨文化溝通的全球化思維，更為他們未來參與 2+2 及 3+2 雙聯學位打下最紮實的實戰基礎。看到同學們在國際舞台上展現出的自信與世界觀，令人欣慰又驕傲！

對於學生們驚豔國際的亮眼表現，東海大學副校長劉正給予高度肯定並指出：這正是東海深耕博雅教育與跨域人才培育的具體成果。看見大一學生能具備如此開闊的國際視野與研究實力，學校未來將持續挹注資源，支持學生參與更多元的海外移動學習，接軌全球趨勢。

東海大學國際學院大一生勇闖國際舞台，教授張亦騏說，新世代視野不應被侷限在教室課堂裡。（圖：東海大學提供）

國際學院院長James Sims非常肯定大一學生的優異表現，完美實踐「學用合一」與「國際化教育」的願景。他強調世界級舞台從來不屬於特定國家，而是屬於勇於跨出的年輕人，東海學生正以行動證明，台灣青年有能力在全球發聲。（寇世菁報導）

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