東海大學張國恩校長宣示蛻變邁向新元年
在兩萬朵玫瑰的浪漫綻放下，東海大學盛大慶祝創校七十週年，舉辦「東海牛奶節嘉年華」暨「小王子玫瑰園」揭幕儀式。校長張國恩宣示，東海七十也才剛要開始。
70週年校慶系列活動豐富多元，包括康敦樓整修落成典禮、第26屆傑出校友頒獎、全球校友回娘家晚宴、杜維明院士榮譽特展、綜合活動大樓貫穿儀式、美術系友教師藝術特展、運動大會及各系校友講座與交流活動等。現場吸引數千名校友遠從美國、香港、澳門等地返臺共襄盛舉，泰國EMBA開學典禮亦同步慶賀，氣氛熱烈。
本屆六位傑出校友包括物理系陳從德、化工系鄭建新、工工系林育業、中文系周芬伶、化學系袁小琀，以及政治系校友、現任交通部長陳世凱。董事長吳清邁感謝校友多年來的慷慨支持，其中包括設立全臺最多、共六間AI PC教室，讓學生能在畢業前即掌握AI應用能力。他強調，堅持使命與傳承是他的責任，將持續攜手董事、校長及15萬名校友共同活化與傳承，為邁向百年的東海奠定更好的基礎。
同場舉辦的「牛奶節嘉年華」由東海婦女會會長羅蕙蓮創辦，今年規模再創新高，結合牧場導覽、餵牛體驗、特色市集與手作攤位，吸引上千名師生與社區民眾熱情參與。張國恩笑說：「臺大有杜鵑花節、師大有西瓜節，東海有牛奶節，這是屬於東海獨一無二的傳統與驕傲。」
張國恩校長指出，當前世界變化劇烈，唯有以創新思維迎接挑戰，才能讓大學永續發展。他特別感謝東海擁有許多支持學校創新發展的校友，他更引用創校校長曾約農的話：「開創是我們的格言。」並提醒全體東海人：「要一同打破制度與心理的圍牆，不要讓過去的成就成為未來的障礙。愛東海，就要勇於改變，變革活化才能永續生存，以『篤信、求真、力行』精神與決心邁向新時代。」如今萬朵玫瑰盛放，也象徵著東海展開新元年的堅定步伐。
