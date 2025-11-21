東海大學後門設綠斑馬、楔型標線 守護學生行人更安全

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市西屯區工業區一路58巷鄰近東海大學後門，周邊為人口密集住宅區及學區通勤要道，因巷口狹窄且無號誌，過去常有車輛與行人爭道情形。為提高學區周邊交通安全，台中市政府交通局於工業區一路58巷與58巷10弄口設置「楔型標線」與「綠斑馬」，以創新標線設計提醒駕駛減速慢行，營造友善行人通行環境。

▲巷弄路口因道路條件受限，市府以標誌標線導引，提升路口交通安全。

台中市政府交通局長葉昭甫表示，市長盧秀燕上任以來積極推動「行人安全城市」政策，致力改善各區人行通道與無號誌巷弄的交通安全條件。工業區一路周邊鄰近學校，行人穿越頻繁，為避免事故發生，經交通流量調查與實地勘查後，執行「無號誌巷口改善計畫」，採取標線導引與視覺警示雙管齊下的設計策略，達成車輛自然減速的效果。

葉昭甫指出，交通局在工業區一路58巷與10弄口的車道兩側設置楔型標線，利用白色與黑色交錯條紋，駕駛視覺上以為道路變窄，發揮放慢速度效果，被稱為「白色鋼琴鍵」，並在行人穿越道施作「綠斑馬」，以白色斑馬線搭配醒目綠底提高辨識度，讓駕駛能注意行人穿越。同時，該處也增設「速限30」標誌、「當心行人」警示、「停車再開」遵行標誌及「行車引導線」，打造多層次交通安全防護網，達到人車分流及安全減速目的。

交通局說明，「楔型標線」與「綠斑馬」兼具警示與美觀效果，駕駛人從視覺上即感受到道路空間縮減、提高行車警覺性，行人穿越空間更清晰，有助於建立「行人優先」的交通文化。交通局將持續評估成效，並研議逐步推廣至其他學校周邊及無號誌巷弄路口，全面升級通行環境。

工業區一路巷弄鄰近東海大學後門，經施作標線改善交通風險巷弄，路面煥然一新，附近居民和學生也都有感，學生表示，以前見車子通過車速很快，現在真的會慢下來！當地民眾也表示，看到綠斑馬就知道這裡行人優先，過馬路較安心。

交通局指出，「視覺導引式減速設計」施工快速、成本低，且效果明顯，將持續觀察成效，若改善成果良好，評估優先推廣至其他學校周邊或無號誌巷弄路口。台中市秉持人本交通理念，以創新設計與精準管理，邁向安全、友善的行人通行城市，讓市民感受台中交通的進步與安全。