東海大學打造高9公尺耶誕樹 超過2萬人次一起過平安夜

東海大學舉辦年度平安夜活動，首次採用真實松柏樹打造高首次採用真實松柏樹打造高九公尺的永續耶誕樹，吸引超過二萬人次湧入校園，創下近十年新高。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

東海大學二十四日晚舉辦年度平安夜活動，今年以「為愛降生」為主題，在路思義教堂舉行平安禮拜，同步點亮校園聖誕燈飾；校園內是全台唯一的夜光玫瑰園，並首度與九公尺高的永續耶誕樹整合，吸引超過二萬人次湧入校園，創下近十年新高。

東海大學指出，今年活動最大亮點是夜光玫瑰園的全新呈現方式，在夜間以低彩度燈光柔和點亮玫瑰園，沿著園區周邊層層鋪展耶誕燈飾，光影自然延伸到花園深處，讓玫瑰在夜色中綻放，營造詩意且寧靜的節慶氛圍，成為校園中備受矚目的冬季景觀。

東海大學表示，校園內規畫耶誕公車串聯主要場域，沿線設置耶誕市集與文創攤位，學生會與各社團共同策畫ＤＪ派對、快閃演出及互動遊戲；今年攤商規模擴大，整體活動氛圍更熱絡。

教堂內的子夜禮拜由主任牧師陳尚仁主持，以「為愛降生，有一嬰孩為我們而生」為主題，透過莊嚴而平靜的儀式傳遞信仰核心精神。平安夜禮拜中，校長張國恩與妻子羅蕙蓮共同點亮第5根蠟燭，為現場會眾獻上祝福。

子夜鐘聲依例敲響一百響，象徵圓滿與祝福。校方表示，由於二十五日適逢行憲紀念日放假，平安夜人潮傍晚起湧現，教堂前草坪坐滿學生與民眾，教堂內也擠滿前來祈禱的人群，讓今年的東海平安夜，成為近十年來最溫暖動人的節慶夜晚之一。