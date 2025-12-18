東海大學接駁車搖身變"耶誕公車" 學生驚呼:超用心

中部中心/王俞斐、林韋志 台中報導

耶誕節前夕，台中東海大學的校內接駁車，搖身一變成為"耶誕公車"，司機和學生會學生討論後，耗時超過十小時打造，在車內佈置耶誕老公公、薑餅人，還有迷你耶誕樹跟小雪人，讓學生直呼超用心，坐車沈浸在滿滿耶誕味。





公車裡頭，瀰漫濃濃耶誕氛圍，有拿著小鈴鐺，俏皮爬梯子的耶誕老公公，還有薑餅人排排站，公車拉環，也很不一樣，搖身一變，換上繽紛閃亮亮紅色，另外也少不了耶誕花圈，跟BlingBling的發光裝置。

最大亮點，是駕駛座後方這顆，迷你耶誕樹，下方鋪上棉花，彷彿真的下雪了，搭配雪人玩偶，氛圍感滿滿。這些巧思，全出自於這名，東海大學校內接駁車司機和學生的巧手。這台公車，是台中東海大學的校園接駁車，司機和學生會學生溝通討論後，決定打造這輛耶誕公車，花了至少6000元，耗時超過十個小時，一起發想改造，讓不少搭乘的學生，感到又驚又喜。





東海大學，屬於基督教學校，耶誕節前後，校內陸續出現各種，耶誕裝置，這回司機和學生，一起發想這部耶誕公車，氛圍拉好拉滿，掀起熱議，吸引眾多校內、校外學生，搶搭打卡拍照。





