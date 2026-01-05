東海大學校友李詩欽捐贈打造全台大學最強NVIDIA AI算力中心

李詩欽捐贈東海大學打造「NVIDIA B200 AI Pod 算力中心」今日正式啟用。（圖：東海大學提供）

東海大學投入上億元持續建置AI教學環境後，價值三千萬的「NVIDIA B200 AI Pod 算力中心」今（5）日正式啟用。台中市長盧秀燕指出，「數位力就是城市競爭力」，東海大學在校友李詩欽捐贈打造NVIDIA B200後，已擁有全台大學最強的算力基地，不僅是台中智慧城市與數位轉型的重要推手，更象徵中台灣 AI 量能正式邁入全新里程碑。

東海大學舉辦「NVIDIA B200 AI Pod算力中心啟用典禮」。台中市長盧秀燕與東海大學校長張國恩、東海董事長吳清邁、台中市副市長鄭照新、中科管理學局長許茂新、台中數位發展局林谷隆局長、前科技部部長暨前工研院院長徐爵民、英業達資深副總陳逸萍，以及捐贈者英業達創辦人李詩欽等人共同為啟用典禮剪綵。

東海大學張國恩校長表示，過去兩年投入一億元的校園AI基礎建設已邁入全新里程，而這座算力中心由第12屆傑出校友、榮譽理事長，也是英業達創辦人之一的李詩欽慷慨捐贈，NVIDIA B200 AI Pod搭載NVIDIA最新Blackwell架構的高階運算平台，為東海注入最強算力，而這套系統也可以作為市府的後盾，為台灣AI人才培育與智慧城市發展開啟新動力。

捐贈人李詩欽表示，身為東海人能回饋母校深感榮耀。這次捐贈旨在讓學弟妹在求學期間，就能接觸與產業同步、甚至更領先的運算資源，培育具備「即戰力」的AI領航新星。

盧秀燕市長強調，「數位力就是城市競爭力，也是國家的競爭力」AI是這個世紀最重要的革命，也是最關鍵的發展趨勢。國家與城市要擁有強大的競爭力，AI的發展與教育便至關重要。盧市長感謝東海校友、電電公會榮譽理事長李詩欽秉持「飲水思源」精神，促成高效能算力中心順利建置，並捐贈 NVIDIA HGX B200 高效能運算伺服器，為母校及中台灣 AI 教育與科研注入關鍵動能。這不僅是一項硬體捐贈，更是捐贈了「未來的競爭力」，讓學生在校就能掌握與產業同步、甚至領先全球的運算資源。

董事長吳清邁強調，董事會全力支持AI領域建設，期許學生在校即能掌握產業界最先進設備。東海正式將發展藍圖轉化為產學互惠的具體實績，未來將持續發揮社會影響力，引領台灣高等教育轉型趨勢。

圖資長楊朝棟說明，這次啟用的運算核心包含一台最新的NVIDIA HGX B200系統平台伺服器，以及兩台搭載Ada Lovelace架構的NVIDIA L40S GPU伺服器，並透過 NVIDIA Spectrum高速網路交換機串聯，展現頂級運算叢集規格；技術上則採用專用冷卻機櫃，成功克服高強度運算帶來的散熱與電力挑戰，確保系統穩定運作。此外，結合校內近年佈建的近500台AI PC，東海已建構出「從終端基礎到雲端高階」的完整算力生態系，讓師生能無縫接軌各類規模的研發需求。（張文祿報導）