東海大學砸1億建AI基地 成立全台最快伺服器資料中心

東海大學將引進NVIDIA B200伺服器，打造全台最快的算力中心。（温予菱攝）

東海大學26日舉行AI PC教室揭牌典禮，與會台中市副市長鄭照新（右三）、校長張國恩（左三）、EMBA理事長林正雄（右二）、華碩聯合科技資深業務處長彭聖耀等人。（温予菱攝）

邁向AI大學新里程碑，台中市東海大學26日啟用第5間AI PC教室，累積超過400電腦供師生研究使用，東海大學校長張國恩更當場宣布，明年1月5日還有領先全台最快的伺服器資料中心開幕，除可供師生使用外，更能串聯周邊台中榮總等需要算力產業合作，也說明AI科技教學大樓正於籌措中，希望除獲台中市政府支持外，也達成AI東海整體布局。

東海大學今舉行AI PC教室揭牌典禮，與會台中市副市長鄭照新、張國恩、EMBA理事長林正雄、華碩聯合科技資深業務處長彭聖耀等人。張國恩說，校內繼4間AI PC教室後，今天更推出具有GTX／RTX等級GPU與高效能工作站配置的AI教室，校內目前已有超過400台AI PC電腦，提供可支援大型語言模型訓練與生成式AI開發的高速運算環境，學生在課堂中即可創作。

張國恩說明，東海的AI環境建立已投資破1億元，明年1月5日將啟用搭載NVIDIA B200算力的伺服器中心，速度將增加100倍，甚至200倍以上，成為邁向AI大學的新里程碑，屆時可能成為全台中市最快、最重要的伺服器資料中心首站，希望提供更多算力供校內師生使用外，也能提供周邊台中榮總、市政府等，目前正在募款中，也盼獲市府支持

張國恩表示，除AI教室，還有半導體大樓、AI科技暨教學大樓正在裝修或規畫中，希望藉由出AI與半導體導向課程，搭配東海人文社會領域長才，培養學生運用AI解決各式問題，不僅達成AI教育轉型，還有「AI東海」的整體布局。

鄭照新致詞稱，一個城市AI要發展產官學合作非常重要，東海大學就是其中翹楚，相信透過台中市政府、校方、EMBA、產業合在一起，台中未來作為AI機器人之都絕對是無限光彩，最後也提出自己體重目前115公斤，對於AI幫助減肥抱有很大期望，並以玩笑話形式許願校方未來能好好設計。

圖書暨資訊處楊朝棟說，東海與華碩合作逾10年，華碩穩定品質長期支撐校內高使用量電腦教室，另也補充AI大樓正在募資中，未來希望將所以AI設備及相關課程集中，以利師生教學使用和研究，現階段AI組機已到位，1部為NVIDIAB200主機，當中搭配8片B200GPU，另還有2部主機為計算型L40S，同樣各搭配8片，預計1月5日啟用。

