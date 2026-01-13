東海大學重量級國際講座 諾貝爾經濟學獎得主Robert Engle解碼「氣候風險的金融定價」

東海大學舉辦重量級國際講座，諾貝爾經濟學獎得主Robert Engle將解碼「氣候風險的金融定價」。（圖：東海大學提供）

東海大學舉辦重量級國際講座，定2月2日邀請2003年諾貝爾經濟學獎得主、紐約大學史登商學院榮譽教授Robert F. Engle III蒞臨台灣，以「A Financial Approach to Climate Risk（以財務方法評估氣候風險）」為題，從金融計量與風險模型的角度，示範如何將過去被視為難以預測的氣候衝擊，轉化為可被衡量、定價與管理的財務風險。

當全球ESG論述正從「揭露與合規」，轉向「實質風險管理」的關鍵轉折點，諾貝爾經濟學獎得主Robert F. Engle III指出，氣候變遷已不再只是企業永續報告書中的章節，而是逐步成為影響資產定價、投資決策與企業存續的核心變數。東海大學表示，諾貝爾經濟學獎得主Robert F. Engle將解碼「氣候風險的金融定價」。

東海大學指出，2月2日的座談，將由東海大學熟悉 Engle 教授學術貢獻的財金系郭一棟教授、以及當年在美國受教於Engle門下的中央大學高櫻芬教授擔任與談人。兩名教授表示，Engle教授以建立「自回歸條件波動模型，ARCH」奠定現代金融風險分析基礎，其研究深刻影響全球資本市場、金融監理與投資實務。近年來，他將研究重心延伸至氣候變遷，試圖回答一個困擾企業與金融圈的關鍵問題：當極端氣候不再是偶發事件，而是「可預期的不確定性」，現行的財務模型是否已準備好應對？

東海大學表示，對東海而言，這場諾貝爾大師講座不僅是一場學術活動，更是一種高等教育角色的自我定位。東大管理學院院長曾俊堯說，面對氣候變遷與全球風險交織的未來，大學不只是知識的傳授者，更應成為引導理性討論、連結學術與實務的重要平台。

東大校長張國恩分析，Engle教授的研究貢獻，在於將原本抽象、模糊的不確定性，轉化為可被納入金融模型的關鍵變數。這對需要進行長期資產配置的金融機構，以及正面臨轉型壓力的製造業與高碳排產業而言，具有高度實務參考價值。

管理學院院長曾俊堯說，企業在推動ESG與永續轉型時，最大的挑戰往往不在於理念宣示，而在於缺乏可落地、可決策的風險衡量工具。Engle教授的研究，正好補上企業從理念走向制度化治理的關鍵一哩路。（寇世菁報導）