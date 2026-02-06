東海大學陸研中心辦座談會 學者警告中國塑造「台灣民意轉向」假象

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心舉辦《從國共論壇到鄭習會：中國操作台灣民意的戰略》座談會。（主辦單位提供）





東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今天（6日）舉辦《從國共論壇到鄭習會：中國操作台灣民意的戰略》座談會。與會學者一致指出，甫落幕的國共論壇，並非單純的兩岸交流，而是中國在川習會前，針對美國所進行的戰略性政治操作，意在塑造「台灣民意正在轉向、台灣問題可以被處理與交易」的錯覺。

學者指出，對外，中國透過國共論壇與鄭習會的政治包裝，試圖向美國展示其仍能影響、甚至代表部分台灣民意，藉此弱化美方對台政策中「民主授權」與「民意基礎」的正當性；對內，則傳出以「擋軍購、擋關稅、供應鏈合作」作為政治交換條件，透過特定政黨與政治人物，營造「只要換人執政即可解套」的敘事，重塑台灣社會對政策責任的歸因。與會者強調，這種操作試圖將軍購、關稅與供應鏈安全等原屬制度決定的民主核心議題，重新框架為可談判、可交換的政治籌碼，已對台灣民主制度、國家安全與既有國際秩序構成實質且結構性的挑戰。

東海大學陸研中心主任林子立指出，中國對台目標始終是「統一」，差別僅在於手段；相較之下，國民黨的核心關切在於「執政」，但若為取得政權而以台灣主權作為交換，其代價是台灣社會無法承受的風險。他強調，台灣當前經濟表現名列前茅，關鍵在於兩大因素：一是全球AI與半導體發展帶動，二是台灣成功融入「非紅供應鏈」，以中間零組件而非整體成品切入國際市場。

隨著歐美企業撤離中國，台商同步外移，反而使台灣在全球供應鏈重組中受益；台美談判更進一步讓傳統產業獲得與日韓相當的市場機會。林子立警告，若再度「西進中國」，不僅經濟誘因有限，資金與技術更可能遭逆向工程吸收。他指出，國共論壇真正目的不在實質談判成果，而在影響台灣民眾對兩岸關係的認知與選擇，這才是最關鍵的戰場。

國防安全研究院研究員沈明室表示，本次「國共智庫論壇」由「國共論壇」轉型而來，意在擴大參與者至產業與學界，以智庫討論包裝政治目的；就五大議題而言，旅遊開放主導權在中國，新興產業合作才是關鍵，可能牽動科技與投資風險，甚至引發「二次西進」疑慮；醫療合作則因中國投資環境與高端市場不確定而持保留，環保與防災議題急迫性亦有限。

他指出，論壇真正核心在為「鄭習會」鋪路，並透過操作台灣民意與「九二共識」話術弱化常識判斷；同時，國防預算不應被綁入政黨博弈，若特別預算與年度國防預算持續遭拖延，將削弱台灣自我防衛與對美信任，甚至引發美方在軍售與關稅上的政策反應，影響整體國安與嚇阻能力。

中正大學政治學系教授蔡榮祥指出，當前國共智庫論壇的政治操作，令人聯想到二戰前納粹透過扶植奧地利內部政黨、以「民族認同」為包裝而非軍事手段，逐步瓦解奧地利主權的歷史經驗。他認為，當前所謂「兩岸同屬一中」「九二共識」的論述，正是類似策略的現代版本，目的在於將台灣重新框架為中國內部問題，削弱國際介入的正當性。

蔡榮祥強調，九二共識本質上是事後建構的政治話術，與當年實際僅「擱置爭議、推動事務協商」的歷史事實不符；其真正效果，是讓台灣逐步被描述為「內戰狀態」，進而排除外部安全支持。他警告，將強化國防、深化與美國合作污名化為「挑釁」或「賣台」，同時將對中讓利包裝為「愛台」，是一種顛倒加害與被害關係的敘事操作。整體而言，國共論壇與相關十五項意見，已對台灣主權、安全與產業優勢構成深遠且實質的戰略風險。

政大國關中心副研究員曾偉峯指出，近期國共論壇並非單純的兩岸交流，而是國民黨與中共在各自政治利益下的策略性偶合。對國民黨而言，此舉反映其路線轉向，評估當前台灣民意氛圍有利於重啟對中交流，以為年底地方選舉及2028大選鋪路；對中共而言，論壇則是推動「機制化交流」與「反獨敘事」的重要一環，藉由最大在野黨背書，塑造「統一大勢」的政治意象。

曾偉峯強調，此次論壇同時具有明確的對外戰略目的，意在為四月可能登場的川習會鋪陳談判條件，向美國展示中共仍具影響台灣民意的能力。透過阻擋軍購、關稅與供應鏈合作等關鍵議題，北京試圖削弱台灣在國際體系中的制度優勢，並對台灣民主與安全構成實質警訊。

前東海大學陸研中心副執行長洪浦釗指出，甫落幕的國共論壇，其真正受眾並非台灣社會，而是美國。中國的核心目的，在於提前為四月可能登場的川習會鋪陳對台敘事，試圖向美方展示「台灣民意正在轉向、兩岸問題可以被處理與交易」。他強調，國共論壇並非單純的兩岸溝通平台，而是工具性操作，用以塑造中國仍能影響、甚至代表部分台灣民意的政治印象。

洪浦釗分析，透過將軍購、關稅與供應鏈安全包裝為「可談判的政治籌碼」，中國意圖弱化台灣民主授權在美國對台政策中的正當性，使台灣被重新定位為美中談判中的可變數。他指出，這並非台灣社會真實選擇，而是中國在威權體制與川習會壓力下，必須展現「對台有掌控力」的政治表演。洪浦釗最後強調，問題不僅是政黨競爭，而是中國藉此分化台灣內部、動搖民主制度與國家利益的結構性挑戰，台灣必須高度警惕。

