東海大學點亮夜光玫瑰園、永續聖誕樹，平安夜湧入兩萬人潮。（圖：東海大學提供）

東海大學以「為愛降生」為主題，昨天（24日）在路思義教堂舉行聖誕平安禮拜，校園同步點亮全台唯一的夜光玫瑰園，結合9公尺高的永續聖誕樹，形塑溫馨且極具辨識度的校園聖誕城，初估超過兩萬人次湧入，平安夜入校人數創下十年新高，平安夜禮拜中，校長張國恩與校長夫人羅蕙蓮一起點亮第五根蠟燭，為眾人獻上祝福。

今年東海聖誕城最大亮點，就是首度整合「夜光玫瑰園」與「永續聖誕樹」兩大核心場域。玫瑰園於夜間以低彩度、柔和微光呈現，聖誕燈光沿著玫瑰花園周圍的羅漢松層層灑落，光影自然延伸至花園深處，萬朵玫瑰在夜色中若隱若現、靜靜綻放，宛如被時間輕輕托住的祝福，成為全台少見且極具詩意的校園節慶景觀。

與玫瑰園相互呼應的，是校園中接近9公尺高的永續聖誕樹。總務長許和捷表示，致力推動永續的東海，今年首度以真實松柏樹取代高耗材的裝置型聖誕樹，這棵聖誕樹未來將隨樹木自然成長逐年增高，象徵東海的祝福不僅在節慶被點亮，更能隨時間持續生長，讓聖誕精神與永續理念在校園中並行實踐。

入夜後，路思義教堂外牆同步展演大型光影投影，信仰意象在夜空中緩緩展開。校園內亦安排耶誕公車串聯各主要場域，沿途規劃聖誕市集與文創攤位，並由學生會與社團共同策劃DJ派對、生存遊戲等聖誕快閃表演，為節慶夜晚注入青春活力。今年因攤商數量增加，校園整體氛圍更顯熱絡，吸引不少民眾駐足停留，宛如一場溫馨而流動的節慶嘉年華。

教堂內的子夜禮拜由主任牧師陳尚仁主持，以「為愛降生，有一嬰孩為我們而生」為題，透過莊嚴而寧靜的儀式，傳遞信仰的核心價值。與婦女會會長羅蕙蓮一起點亮蠟燭的張國恩校長表示，他和夫人希望每一位走進東海的人，都能在耶穌基督誕生的日子裡，感受到安定與祝福，帶著平安與盼望迎向新的一年。

東海大學平安夜禮拜中，校長張國恩與校長夫人羅蕙蓮點亮第五根蠟燭，為眾人獻上祝福。（圖：東海大學提供）

東海大學平安夜子夜鐘聲敲響一百響，象徵圓滿與祝福。根據總務處初估，超過兩萬人次入校，除學生，約三成是家庭親子同遊，教堂內的平安夜禮拜也擠滿虔誠禱告人群，為東海寫下近十年來最溫暖而動人的一個平安夜。（寇世菁報導）