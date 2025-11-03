東海大學70週年校慶校友健康跑邁向永續里程

▲立法院副院長江啟臣(前排左四)、立委楊瓊瓔(前排左五)、廖偉翔(前排左三)、校友總會總會長葉世宗（前排黑衣者）、台中校友會理事長邱于珊（前排右一）與參賽者一同起跑。（圖/東海校友總會提供）

[NOWnews今日新聞] 慶祝創校七十週年，東海大學2日舉辦「東海七十健康路跑邁向永續」活動，海內外逾仟位校友重返母校，為慶賀母校七十歲生日而跑。校長張國恩與活動總召陳淞屏則一同騎馬領跑，象徵「一馬當先，薪火相傳」，為迎向下一個七十年立下非凡里程碑。

東海大學於1955年創校，為慶祝70年生日規劃一系列校慶活動，邀請海內外校友回娘家，以運動精神共同見証母校在AI發展及永續教育領域的堅實步伐，並共同回顧歷史、展望未來。

▲「東海七十健康路跑邁向永續」活動，逾千與會人員大合照。（圖/東海校友總會提供）

健康路跑於2日登場，在校長張國恩、副校長詹家昌、校友總會總會長葉世宗、公事處處長黄兆壐、活動總召陳淞屏會長，及特別邀請的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、廖偉翔、候任不分區立委蔡春綢、李貞秀等佳賓及數十位師長共同帶領下揭開序幕，現場洋溢著熱鬧與感恩的氣氛。

張國恩致詞表示，七十年是一段光榮的歷程，感謝歷任師長與校友努力與支持，讓東海大學不斷成長茁壯。詹家昌致詞表示，多喝東海牛奶有益健康，奔向未來輝煌的70年。葉世宗呼籲，全球東海人持續緊密連結，共同為母校下一個光輝十年努力。陳淞屏致詞，一日東海人，終生東海人。邱于珊理事長致詞，感謝校長張國恩將東海大學帶到最高峰，下一個70年一定會更棒。

▲東海大學校長張國恩（右八）與主協辦單位與會的校友會及系友會眾團隊們合影。（圖/東海校友總會提供）

健康路跑於晨曦中起跑，全程6公里的路跑由張國恩鳴槍，3公里由江啟臣鳴槍，張國恩與陳淞屏更一同騎馬領跑，象徵「一馬當先，薪火相傳」，為迎向下一個七十年立下非凡的里程碑。

路線環繞優美校園，沿途設置加油站及特色打卡點，讓參與者在享受運動同時，也能感受校園青春活力。許多校友攜家帶眷重返母校，彼此寒暄、拍照留念，場面溫馨感人。主辦單位特準備精美的70週年運動紀念衫及帽子，贈送給所有參與路跑校友，將校慶喜樂健康氣氛推向高潮。

▲東海大學校友總會總會長葉世宗(中)呼籲，全球東海人持續緊密連結，共同為母校下一個光輝十年努力。（圖/東海校友總會提供）

路跑活動在歡笑與汗水中圓滿落幕，不僅揭開東海大學七十週年校慶的序幕，更象徵著東海精神的薪火相傳。全體東海人以行動展現了「一日東海人，终生東海人」的團結精神，期許東海大學在下一個七十年繼續發光發熱，永續流傳。

