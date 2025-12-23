東海大學EMBA建置AI決策教學系統 打造「智慧決策者」

東海大學EMBA耗資近千萬，打造具「電競級配置」的AI教室（圖:東海大學提供）

回應AI時代對管理教育的結構性挑戰，東海管理學院EMBA耗資近千萬，打造具「電競級配置」的AI教室，引進GTX／RTX等級GPU與高效能工作站，建構可支援大型語言模型（LLMs）訓練與生成式AI應用的高速運算環境。EMBA的學生都將在課堂中學習AI模型訓練、資料處理、深



東海大學校長張國恩表示，在AI與自動化高度發展的環境中，「效率」與「執行力」早已不再是稀缺能力，真正不可被取代的，是人如何反思與判斷以及在危機來臨時是否敢於承擔選擇所帶來的後果；因此，面對人工智慧的衝擊，反思能力、決策判斷與危機處理，被明確定位為東海EMBA的教育核心，而非附屬技能。

東海管理學院院長曾俊堯進一步表示，EMBA不僅引入國際頂尖學術思想，更系統性邀請重量級實務領袖擔任講座教授，包括邀請諾貝爾經濟學獎得主Robert Engle於2026年2月2日蒞校演講，探討金融風險與不確定性的永續治理。除此之外，EMBA講座教授陣容亦包括富邦集團董事長蔡明忠、前立法院院長王金平，以及科技產業領袖彭雙浪、何麗梅等人，陸續走進校園，面對面分享決策背後的風險評估、價值抉擇與責任承擔。