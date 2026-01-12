東海大學EMBA校友會交接 川睦建設董事長林天財接棒

東海大學 EMBA校友會舉行理事長交接典禮。 圖：東海大學/提供

[Newtalk新聞] 東海大學 EMBA校友會昨（11）日舉行理事長交接典禮，由富旺國際創辦人林正雄交棒給川睦建設董事長林天財。東海大學表示，兩位建築界的重量級領袖，不僅展現了東海 EMBA 強大的產學凝聚力，更宣告這個集結中部最強企業主的高端平台，將持續以跨域連結與創新思維，開創新里程碑。

校長張國恩致詞時，特別回顧並高度肯定林正雄的任內表現。張國恩表示，身為富旺國際創辦人的林正雄董事長，擔任EMBA理事長任期僅短短一年，卻以卓越的行動力寫下多項關鍵里程碑。適逢東海大學七十週年校慶，林正雄號召並親自帶領七十位 EMBA 校友遠赴戈壁沙漠，完成極限路跑挑戰，以行動呼應校慶意象，象徵東海七十年來在風沙中前行、在困境中堅持的精神，成為EMBA極具象徵意義的一頁。

張國恩指出，林正雄理事長更展現了對教育環境的實質回饋。他大力促成東海大學成立全國首創的「不動產經營管理組」EMBA 專班，並在短時間內號召校友募款逾 840 萬元，建置高規格「AI PC 教室」。林正雄理事長積極推動產學結合與硬體升級，充分展現EMBA 校友回饋教育、連結社會的高度行動力。

新任第19屆理事長林天財致詞時表示，他邀請何修榕、陳淞屏兩位EMBA校友擔任副理事長，未來將延續歷屆理事長所奠定的良好基礎，持續擴大校友服務、深化校友與母校之間的連結。他期許將建築人的美學思維與創新精神帶入會務運作，結合產業趨勢與社會責任，讓東海 EMBA 校友會成為企業、社會與教育之間更具影響力的平台。

