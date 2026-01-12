東海大學EMBA校友會薪火相傳 林正雄理事長交棒林天財

東海大學EMBA校友會舉行理事長交接典禮，第18屆理事長林正雄，在校長張國恩監交下，將象徵傳承與責任的印信交給第19屆理事長林天財（右）。（圖：東海大學提供）

匯聚中部產業龍頭、被視為高階經理人搖籃的東海大學 EMBA，校友會舉行理事長交接典禮。在東海大學校長張國恩與榮譽總會長蔡國洲等人見證下，富旺國際創辦人林正雄董事長正式將校友會理事長重任交棒給川睦建設董事長林天財，展現了東海 EMBA 強大的產學凝聚力，更宣告這個集結中部最強企業主的高端平台，將持續以跨域連結與創新思維，開創新里程碑。

東海大學 EMBA 校友會昨（11）日以「永續經營．未來傳承」為主軸舉辦交接典禮，除了東海大學校長張國恩監交，管理學院曾俊堯院長、前院長王凱立、EMBA主任李成、公共事務暨校友服務處處長黃兆璽、校友總會總會長葉世宗、EMBA 榮譽總會長蔡國洲，以及歷屆理事長盧智源、蔡炳輝、王玉雲、劉品辰、孫國明，以及研聯會理事長游志豪、陳淞屏都到場觀禮。典禮中，第18屆理事長林正雄將象徵榮耀與責任的印信，交給第19屆理事長林天財，象徵校友會穩健傳承、邁向新階段的重要時刻。

校長張國恩致詞時，回顧並高度肯定林正雄理事長的任內表現。張國恩表示，身為富旺國際創辦人的林正雄董事長，擔任EMBA理事長任期僅短短一年，卻以卓越的行動力寫下多項關鍵里程碑。適逢東海大學七十週年校慶，林正雄號召並親自帶領七十名 EMBA 校友遠赴戈壁沙漠，完成極限路跑挑戰，以行動呼應校慶意象，象徵東海七十年來在風沙中前行、在困境中堅持的精神，成為EMBA極具象徵意義的一頁。林正雄理事長更展現了對教育環境的實質回饋。他大力促成東海大學成立全國首創的「不動產經營管理組」EMBA 專班，並在短時間內號召校友募款逾 840 萬元，建置高規格「AI PC 教室」。張國恩強調，林正雄理事長積極推動產學結合與硬體升級，充分展現EMBA 校友回饋教育、連結社會的高度行動力。

新任第19屆理事長林天財，為川睦建設董事長，長期深耕建築與不動產產業，以細膩的「匠師精神」及「人與屋的共好創客」理念聞名。張國恩校長也提及，林天財理事長是EMBA優秀的校友，具備豐富的產業實務經驗與組織領導歷練，活躍於台中及桃竹不動產開發公會，資歷完整。

林天財理事長在致詞時表示，他邀請何修榕、陳淞屏兩名EMBA校友擔任副理事長，未來將延續歷屆理事長所奠定的良好基礎，持續擴大校友服務、深化校友與母校之間的連結。他期許將建築人的美學思維與創新精神帶入會務運作，結合產業趨勢與社會責任，讓東海 EMBA 校友會成為企業、社會與教育之間更具影響力的平台。（張文祿報導）