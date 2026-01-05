東海大學NVIDIA算力中心啟用 盧秀燕剪綵開箱

東海大學校友李詩欽(右)等人開箱NVIDIA Blackwell架構HGX B200高階運算伺服器。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕東海大學校友李詩欽購置NVIDIA(輝達)B200 AI Pod算力中心今啟用，台中市長盧秀燕與東海大學校長張國恩、董事會董事長吳清邁等人共同開箱，NVIDIA B200為Blackwell架構新一代AI GPU，盧秀燕檢視平台架構稱「美國政府有管制要經過審核」，李詩欽強調，台灣是透過台積電供應鏈，經由輝達報備通過美國國安審核，中國現階段沒辦法進口。

東海大學啟用號稱全台校園最強的NVIDIA B200 AI算力中心，中心由第12屆校友、台灣區電機電子工業同業公會(電電公會)榮譽理事長李詩欽捐贈，導入總價值約3千萬元最新NVIDIA Blackwell 架構 HGX B200高階運算伺服器，盧秀燕上午前往剪綵，合影時，主持人稱「媽媽有沒有愛你」，盧秀燕笑回「校友愛你比較重要。」

東海大學校長張國恩帶盧秀燕進到算力中心開箱，盧秀燕說，輝達高階處理器需要美國國防部審核，校方也考量特殊安全性，美國政府有管制要經過審核，李詩欽則介紹稱是NVIDIA近一年機型高端品種。

李詩欽說，NVIDIA B200晶片在美國對中國實施出口管制，中國沒辦法進口，台灣本來就是輝達最重要生產基地，透過台積電供應鏈生產供應不是問題，不過，工廠GPU產品轉到資料中心，需經過輝達報備管控手續，整個算力中心需經過美國政府要求國家安全事項。

李詩欽爆料說，台積電在台中中科生產1.4奈米晶片，準備動土到2028年正式投產，台灣在產業鏈串連下可望超越美國矽谷成為「台灣矽島」，而各大學要很快佈局，包括半導體培育、AI投資配套提供未來5至10年人才需求。

NVIDIA Blackwell架構HGX B200高階運算伺服器，中國現階段沒辦法進口。(記者黃旭磊攝)

