東海女大生被撞死調解破局！巨業司機超時上班「保險不賠」

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

台中東海大學林姓女大生去（2024）年遭巨業客運撞輾身亡，案發至今一年多，家屬與司機、巨業交通仍無法達成共識。雙方今（24）日於台中地院展開第三次、也是最後一次調解，最終仍宣告破局。家屬律師劉建志表示，今日僅施姓駕駛到場，巨業公司未派代表、也未提出任何具體賠償金額，形同毫無進展，因此調解程序正式終止，一切將回到刑事審判途徑處理。林母沉痛表示，感受不到任何誠意，「該負責的人就要負責，不要推來推去」。

廣告 廣告

台中東海大學林姓女大生遭巨業客運施姓駕駛輾斃。（資料照／翻攝畫面）

據悉，林姓女大生當初走在斑馬線上，卻遭客運直接撞上、輾過。刑事庭審理期間，家屬律師主張應將罪名從過失致死改依殺人罪調查，而施姓司機面對法官詢問時，僅反覆回答「我只看到手」，態度避重就輕，讓家屬難以接受。

今天調解時，施姓司機在現場首度坦承，事發當天他持照的核准駕駛時間是「早上6點到晚上6點」，但肇事班車卻是在「晚上7點多」發車，已明顯超時上班；也因此，先前保險公司不願理賠，正是因駕駛違反駕照條件，外界質疑巨業排班管理有重大問題。

賠償部分同樣僵持不下，曾一度傳出巨業只願意賠30萬，引起社會譁然；雖然業者後續否認，但歷經三次調解，雙方在金額、責任比例與撫養費計算方式上始終無法達成共識。今天本應是最後一次協商，但巨業公司卻直接缺席，使調解形同走過場。

林母痛心表示，至今看不到對方「任何誠意」，強調「該負責的人就應該負責，不要推來推去。」林母說，自己願意堅持，是希望替孩子討回公道，也讓社會更安全，否則大家走在路上都要提心吊膽，因為如果可以為所欲為，這個社會就會很亂。

更多FTNN新聞網報導

龍忠蛋行喊冤「毒又不是我放的！」 指控：彰化縣府有疏失

毒蛋流到哪？文雅畜牧場再爆外流疑點 盧秀燕：第二批蛋跨縣市流出

快訊／4萬顆芬普尼毒蛋流入市面！「龍忠蛋行」負責人20萬交保

