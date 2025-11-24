東海女大生被撞死調解破局！駕駛超時上工「保險不賠」

台中市東海大學林姓女大生命案調解今日宣告破局，雙方無法達成共識。去年9月發生的這起重大交通事故，施姓駕駛駕駛巨業客運305號公車，在台中市綠川東街撞擊正行走於斑馬線上的林姓女大生。

根據調查，施姓駕駛在初次撞擊後下車，僅看見車輪旁露出一隻手，未進一步確認傷者狀況，便再次上車將公車向前移動，導致受害者遭受二度輾壓，最終不幸身亡。

今年9月首次調解時，巨業客運與施姓司機已將賠償金額調高至350萬元，但與家屬期望仍有落差。今日第二次調解中，僅施姓司機單獨出席，巨業公司未派代表參與，亦未提出具體賠償數字。

死者母親委任律師劉建志透露重要資訊，施姓司機在調解過程中坦承，事發當日工作時間為早上6點至晚上6點，但肇事班車發車時間為晚上7點多，已屬超時駕駛，違反持照條件。律師指出，此項違規可能是保險公司拒絕理賠的關鍵因素，並質疑巨業客運排班制度存在嚴重問題。

林姓女大生母親表達對調解結果的失望，她表示至今未感受到對方誠意，強調每個人都應負起應負的責任。她期望透過司法程序伸張正義，不僅為女兒，更是為社會大眾尋求一個交代，避免類似悲劇再次發生。

律師劉建志表示，雙方不會再進行調解，後續將依循刑事訴訟程序進行審判，期待司法能還給受害者家屬一個公道。

