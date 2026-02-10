東海女大生遭公車輾斃 同行學姊作證「2度輾壓」經過：聽見頭骨碎裂聲

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台中巨業客運施姓司機撞死東海學生案件今（10）日於台中地院開庭審理。施男在2024年9月駕駛305路公車時，左轉未確實停看，撞上正走在行人穿越線上的東海大學林姓女大生，涉犯過失致死。今日庭上，案發時同行並受傷的王姓學姊出庭作證，並描述親眼目睹林女遭車輪輾過頭頸；施男也再次當庭向林母致歉。

施姓司機在2024年9月駕駛305路公車時，左轉未確實停看，撞上正走在行人穿越線上的東海大學林姓女大生，涉犯過失致死。（圖／翻攝畫面）

台中巨業客運施姓司機前年9月22日，駕駛305路公車行經中區綠川東街左轉中山路時，未落實轉向停看行，撞上過馬路的20歲林女。檢方以過失致死罪起訴施男，林女家屬提起之殺人罪行則不起訴。

廣告 廣告

中院今傳喚王姓女子到案作證，王女指出，案發當天她和林女看完電影後準備穿越馬路，見公車距離尚遠，原以為不會撞上，但公車未減速便直接左轉，兩人因此遭撞。王女表示，她被捲入車底、上半身被壓在車頭與車輪前方之間，公車停下後才自行爬出，當時仍聽見林女在車底呻吟並呼喊「好痛」。

王女證稱，她當時坐在路邊，發現公車在第一次停下後又再度往前移動，她立刻大喊要司機停車。她向檢方表示，車子再次移動時，看見林女頭頸部被車輪壓住，原本的呻吟聲瞬間消失，甚至聽到類似頭骨碎裂的聲響。庭上勘驗監視器影像也顯示，公車先撞擊兩名行人、短暫停下後再度前行，引發王女當場激動喝斥司機，並要求乘客協助抬車救人。

現場畫面播放時，林女母親情緒激動落淚。審判長王振佑詢問施姓司機是否有補充意見，施男僅表示很對不起林媽媽。

更多FTNN新聞網報導

東海女大生被撞死調解破局！巨業司機超時上班「保險不賠」

偷出國怕被男友發現！她異想天開塗改護照出境章 返台當場送辦

「想到就覺得害怕...」29歲陌生怪男公園想擄走幼孩！ 爸媽拿滑板車護子遭毆

