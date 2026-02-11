東海女大生遭巨業司機2度輾過致死 學姊還原經過「聽到頭骨碎裂的聲音」

林姓東海女大生2024年遭巨業客運施姓司機撞死，同行的學姊證稱，聽到「頭骨碎裂的聲音」。圖／資料照片

一名林姓東海女大生在2024年9月，遭巨業客運施姓司機撞死，這起案件近日在台中地院開庭。與被害人同行也遭撞的王姓學姊在庭上證稱，2人當天走在行人穿越道上遭左轉公車撞上，林女在車前呻吟、喊痛，司機下車簡單查看後，竟繼續往前開，接著聽到「頭骨碎裂的聲音」，林女就沒了聲音。而肇事的施男當庭向林母致歉。

綜合媒體報導，林姓東海女大生2024年9月22日被巨業客運施姓司機輾斃，雙方因賠償金談不攏至今未和解。台中地院10日開庭，傳喚當天與被害人一同過馬路遭撞的王姓學姊作證，以及當庭播放監視器影像還原車禍狀況。

施姓司機駕駛305路公車行經中區綠川東街左轉中山路時，直接撞上走在行人穿越線上的林、王兩位東海女大生。施男下車只看車輪旁露出一隻手，沒有進一步確認傷者情況，上車後直接往前開，導致林女被二度輾壓身亡。檢方調查後依過失致死罪起訴施男，至於家屬主張殺人罪部分，檢方認定不起訴。

王女在庭上表示，當晚和林女看完電影正散步回家，綠燈過馬路時，有注意到公車在左轉，原以為不會被撞上，沒想到司機沒減速直接撞上，自己滾了一圈坐在地上，林女則被卡在右車輪下方。王女表示，車禍剛發生時，還能聽到林女的呻吟聲並喊痛，不知司機為何查看後又往前開，「聽到頭骨碎裂的聲音，呻吟聲就消失了」，馬上大叫制止司機，要求往後退一點。

檢方勘驗監視器影像顯示，公車左轉撞到2人後，司機一度下車查看，隨後上車往左前方開，右輪因此輾壓到林女致命。林母當庭看到女兒的車禍過程，難過地不斷啜泣，而施姓司機也對林母致歉。



