東海女大生遭輾斃案3度調解破局 司機坦承超時上班

台中東海大學林姓女學生去年遭巨業客運公車輾斃，今（24 日）於台中地院進行第3度調解，因雙方在理賠金額上依舊無法達成共識，再度協商破局，林母表示未感受到對方誠意，其委任律師也透露，肇事司機在調解中承認當天超時上班，推測這可能是保險公司先前不予理賠的原因，該案未來將依刑事程序審理。

林姓女大生於2024年9月間走斑馬線過馬路時，遭巨業客運施姓駕駛撞擊，因駕駛在初步查看後未充分確認傷者狀況即再次移動車輛，造成2度輾壓，最終釀成死亡。

案件進入調解後，司機與業者先前提出至少350萬元的理賠方向，不過雙方在撫養費與賠償計算方式上意見分歧，前2次調解仍未能取得共識，今日第3次協商僅由司機到場，業者未派代表參與，且會中也未提出具體賠償金額，使調解確定再度破局。

林母表示，調解過程中無法感受到對方積極處理的誠意，希望相關人員能負起應有責任，不要推託，其委任律師也指出，司機坦承事故發生時已超時上班，推估此情況與保險公司先前不予理賠有關，隨著雙方調解破局，案件將由法院審理。





