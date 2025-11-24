東海女大生遭輾斃調解破局！司機認超時駕駛「保險不賠」…林母：沒誠意

記者吳泊萱／台中報導

東海女大生遭巨業客運輾斃，雙方第三次調解宣告破局，林母表示感受不到對方誠意。（圖／資料照）

台中東海林姓女大生去年9月過馬路時遭巨業客運輾斃，案件持續訴訟中，今日（24日）雙方在台中地院進行第3次協調，但因理賠金額無共識，加上沒有結論，導致協調破局。林母委任律師指出，施姓駕駛坦承案發當天「超時排班」，並推測這就是保險公司不賠的原因。

回顧車禍發生經過，去年9月，施姓司機駕駛巨業客運305號公車行經路口時，與走在斑馬線上的林姓女大生發生碰撞，導致林女被捲入車底，但施男下車查看後，未確認林女頭部位置，就再度移車，導致林女被二度輾壓喪命。

本案首次開庭時，林母委任律師劉建志主張，司機二度輾壓害死女大生，請求變更法條，將過失致死罪改為殺人罪，當時司機及林家均在庭上表示有調解意願，因此案件進入調解程序。

但在調解庭開始前，林家委任律師一度抨擊，巨業客運只肯賠30萬元，離譜金額引發社會譁然，遭巨業客運否認。雙方於今年9月開始調解，施男委任律師周仲鼎表示，施男與巨業將共同賠償至少350萬元，但雙方對於撫養費用計算方式有落差，先後兩次調解都無法取得共識。

巨業客運施姓司機在調解中，首度坦承當日超時工作。（圖／資料照）

今日（24日）雙方在台中地院進行第三次調解，這次僅司機施男出席，巨業公司並未派代表陪同，而這次調解中也並未提出具體賠償數字，代表雙方調解失敗、確定破局，之後將依刑事程序進行審判。

林母委任律師劉建志表示，司機施男這次在調解上坦承，他的行駛時間是早上6點至晚上6點，但案發時間是晚上7點多，已構成超時上班逾越駕駛條件，推測這也是保險公司不理賠原因，質疑巨業的排班有疏失。

林母強調，此次調解仍感受不到對方的誠意，希望每個人都能負起該負的責任，而非推託。她與律師秉持為這件事伸張正義，不是只對自己，而是對社會有個交代，否則以後大家走在路上都要提心吊膽，因為大家都能為所欲為，社會就會很亂。

