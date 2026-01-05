東海岸免費深度導覽重啟 預約部落小旅行送體驗券

重新啟動的「花現東海岸在地小旅行」，不僅有美景，還有裝置藝術供遊客拍照。（圖：梁國榮攝）

六年前啟動的「花現東海岸在地小旅行」導覽活動，在花蓮遊客中心完成地震後修繕並重新啟用之際，也同步恢復舉辦，同時完成導覽，還可以獲得一百元的體驗券，歡迎旅客探訪東海岸。

觀光署東部海岸國家風景區管理處花蓮遊客中心，歷經去年地震後的第二階段災後重建與景觀優化工程，已於12月1日重新開放，並同時推出免費的「花現東海岸在地小旅行」導覽活動，將持續至115年6月30日。

百元體驗券，適用於東海岸多個店家使用。（圖：梁國榮攝）

花蓮遊客中心主任李枝花表示，遊客中心不只是東海岸旅遊的起點，更是認識全線旅遊的重要諮詢站。她舉例，部落旅遊，就可以從花蓮一路玩到臺東，例如奇美、水璉、都歷、豐濱、靜浦等，值得花上一整天細細探索。

豐富的部落旅遊，就值得遊客前往探索。（圖：梁國榮攝）

負責解說的導覽員阮褔龍也分享，「花現東海岸在地小旅行」是一段約一小時的深度體驗，完成導覽的遊客可獲得價值100元的在地觀光圈體驗抵用券，適用於多項部落深度遊程。活動每日分為上、下午各一場，每場僅限20人，名額有限。歡迎各級學校、社會大眾及親子家庭預約這場「不加花費、只加價值」的深度之旅。預約請至東管處官網線上報名，或來電洽詢03-8671326。（梁國榮報導）