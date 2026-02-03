東海岸即時影像鏡頭遭轉動 東管處：如損壞將求償

（中央社記者盧太城台東縣3日電）東管處設置在台東市郊加路蘭遊憩區的即時影像鏡頭，日前遭人轉動。東管處強調，即時影像除了提供即時畫面，也同步串聯災害預警，如任意破壞將依法求償。

觀光署東部海岸國家風景區管理處遊憩科長邱資雅今天透過訊息告訴媒體，1日下午4時39分加路蘭遊憩區的即時影像鏡頭（鏡頭君）遭人為轉動，且畫面清楚拍下干擾者腳步特徵，如因此造成設備損壞，將依法求償，絕不寬貸。

東管處表示，去年11月將東海岸10支鏡頭提供的即時影像，結合AI打造成智慧客服「鏡頭君」，同步串聯即時氣象、災害預警、Google Maps評價與政府官方旅遊資訊，讓旅客能一次掌握景點現況，提升旅遊效率與安全性。

東管處提醒民眾，「鏡頭君不是你的玩具，也不是私人設備，是為所有人設置的公共資源，你一時的任性，影響的是成千上萬想看見東海岸的人。」不要觸碰、操作和破壞鏡頭君，如因此造成設備損壞，將依法求償，絕不寬貸，請尊重公共財，別挑戰底線。（編輯：李錫璋）1150203