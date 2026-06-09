東海岸大地藝術節招募工作人員 徵才資訊遭竄改詐騙

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東海岸國家風景區管理處6月21日就要舉辦第12屆的「東海岸大地藝術節」，藝術家作品正在趕工，活動委辦廠商也在官網公告要招募臨時工作人員，但沒想到招募資訊被人修改提高薪資並張貼在其他社群網站，疑似詐騙集團的手法。

對此東管處澄清，招募工作人員的訊息只有官方網站公告的才正確。

委辦廠商吳淑倫指出，「不同的就是我們上面就是工作人員的待遇都不太一樣，我們也不會要求人家就是公開很多他的個資。」

東管處科長邱資雅提醒，「請大家提高警覺切勿任意採信其他管道，或者是點選不明的連結。」

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類似假徵才的資訊，去（2025）年底歌后張惠妹回台東的演唱會也曾經發生過，現在暑假又快到了，陸續出現各種高薪的暑期打工資訊，讓求職者很難辨識真假。

民眾王小姐認為，「覺得很混亂說這個資訊到底是正式的，還是只是一種騙人的手法。」

台東刑警大隊偵查佐洪寧妤建議，「求職資訊要存疑要確定真實性，如果要前往面試的話，盡量請親友陪同或告知面試的地點。」

警方目前已在追查假徵才訊息來源，並呼籲民眾徵才訊息要向官方求證，也不要隨意提供個人金融資料，避免受騙。