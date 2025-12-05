東海岸大地藝術節月光 • 海音樂會 奪「台灣活動卓越獎」銀質獎

▲台灣活動發展協會-鄭資益理事長親頒。

再添榮耀！永續發展高度肯定

【記者 朱達志／台東 報導】交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（簡稱東管處）辦理的品牌活動「東海岸大地藝術節-月光‧海音樂會」，再次以卓越的活動品質及對地方永續發展的貢獻，榮獲「台灣活動卓越獎」銀質獎。

台灣活動發展協會本月4日於台北國泰萬怡酒店盛大舉辦「第十二屆台灣活動卓越獎」頒獎典禮，東管處提報的「東海岸大地藝術節-月光‧海音樂會」從眾多優秀競爭者中脫穎而出，一舉奪下「第十二屆公共服務活動類-銀質獎」。此殊榮不僅是對東管處長期深耕東海岸藝文觀光的肯定，更表彰該活動在促進地方文化、生態旅遊及永續發展上的卓越貢獻。

▲月光海經典場景。

東管處處長表示：「『月光‧海音樂會』今年已邁入第十年，這不僅是一場單純的音樂盛會，它更是全世界絕無僅有、以『月光海』為主題的獨特體驗式藝術節。我們巧妙利用東海岸優越且獨特的地景環境，配合每年月昇的時間點來規劃場次。儘管活動常於週間舉辦，且東海岸的交通相對不易抵達，但仍舊年年吸引大批非在地忠實粉絲熱情朝聖，對此我們致上最誠摯的感謝與肯定。這次榮獲『公共服務活動類』銀質獎，證明了我們透過藝術與觀光的深度結合，成功達成了多重效益：不僅促進了東海岸的觀光經濟效益、傳承了珍貴的在地文化，更重要的是，我們落實了環境友善與永續旅遊的精神。這份殊榮，是所有幕前幕後的參與者共同創造的榮耀。」

東管處強調，未來將持續秉持「藝術、觀光、永續」的理念，精益求精，持續優化東海岸大地藝術節的內容與服務，期望將「月光‧海音樂會」打造成為最具代表性的國際級品牌活動，吸引更多國內外遊客深度體驗東海岸之美。（照片東管處提供）

▲創藝市集。