東海岸旗魚季、臍橙節登場 縣長饒慶鈴邀民共饗好滋味

東海岸旗魚季與臍橙節熱鬧登場，縣長饒慶鈴邀民眾共饗漁農好滋味。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

每年十一月東北季風起，正是台東縣成功鎮旗魚盛產與臍橙收成的時節。縣長饒慶鈴三十日宣布「二０二五東海岸旗魚季」及「臍橙節」正式啟動，邀請全國民眾到成功鎮體驗海味與果香的雙重饗宴。

饒慶鈴表示，旗魚和臍橙是成功鎮兩大重要經濟作物，旗魚季與臍橙節不僅是地方年度盛事，更是推動觀光、凝聚社區與促進青年返鄉的重要平台。今年旗魚季將於十一月十五日由新港區漁會率先登場，臍橙節則接續於十一月二十二日由成功鎮農會舉辦。兩場活動都融合產業、文化與旅遊元素，展現東海岸永續發展的活力。

成功鎮臍橙果實碩大，鮮甜多汁，市長陳銘風直呼「好吃」，歡迎遊客來品嘗。（記者鄭錦晴攝）

縣府農業處指出，活動除行銷旗魚、鬼頭刀、臍橙及在地咖啡等特產外，將頒發「鏢旗魚王」、最多尾及最大尾獎項，現場安排音樂表演與結合旗魚料理的千人辦桌金曲饗宴。

臍橙節則有果品評鑑、果王果后選拔、臍橙試吃、咖啡品嘗與農業體驗活動，讓遊客親身感受成功鎮的農遊魅力。

饒慶鈴強調，旗魚肥美滑嫩、臍橙香甜多汁，是東海岸當季的代表美味，誠摯邀請全國民眾十一月走訪成功鎮，一邊欣賞世界級衝浪賽事，一邊體驗在地風情「旗魚加臍橙」的成功好滋味。