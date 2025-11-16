東海岸省道常見大重機及大車超速 警方將加強取締
〔記者黃明堂／台東報導〕東海岸台11線省道常見大型重型機車和大貨車超速，加上雙向兩線道的限制，嚴重威脅用路人安全，警察局長蔡燕明說，根據今年1月至10月的交通事故統計，成功分局轄區內的交通事故有60%發生在台11線上，而大型重型機車和大型貨車正是肇事的高頻率車輛。縣議員高美珠並要求警方必須嚴懲取締。
高美珠指出，台11線僅有「一南一北」的兩線道及機車道，但在放假期間，大量的重型機車和砂石車、大貨車普遍有超速現象，危及行車安全。她強調，雖然部分路段測速照相不多，但警方應以嚴懲態度加強執法。
蔡燕明說明，日前在大武分局轄區就發生了大型貨車超速並跨越對向車道撞擊的惡性事件。因此，警察局已向沿線分局下達指令，將加強針對大型車、大貨車及重型機車的強力取締，以期降低車禍發生率。
蔡燕明說，部分職業司機可能對交通規則的守法意識較為薄弱，因其駕駛大型車輛且有聯保制度，「有恃無恐」，因此必須透過更嚴格的執法來遏止違規。
除了超速問題，高美珠也指出，許多部落地區緊鄰省道，但道路上劃設有大量的雙黃線，導致居民若要從村落進出或迴轉至對向車道，必須行駛很長一段距離才能找到缺口，許多老年人因此選擇直接轉彎，反而成為警方取締的目標。蔡燕明說，警方已注意到雙黃線的劃設確實影響了當地部落居民迴轉行駛的權利，將透過道安會報或函請公路局辦理會勘，評估是否能將雙黃線劃設的長度縮短或移除不必要的雙黃線。
高議員最後強調：「行的安全是我們都要注意到的」，期盼能為台東縣民爭取到更暢通安全的道路環境。
