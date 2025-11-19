東海岸鏡頭君斜槓智慧導遊 全年個性化旅遊諮詢

（中央社記者張祈台東縣19日電）東管處在東海岸各景點設有「鏡頭君」，提供即時影像；今天起「鏡頭君」將斜槓AI智慧客服，全年無休提供旅遊諮詢，還設有中、英、日等多語系服務。

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處今天表示，新上線的「鏡頭君」智慧客服，具AI深度學習能力，依據完整花東旅遊資料庫，同時串連即時氣象、災害預警、Google Map評價與政府官方旅遊資訊，讓遊客輕鬆掌握景點現況，取得可靠行程建議。

東管處表示，網頁提供中、英、日等多語系服務，未來會持續擴增語言選項，滿足更多國籍遊客需求。

東管處說明，智慧客服以「鏡頭君」形象為最大亮點，讓過往提供即時影像的鏡頭君活起來，依據10支鏡頭身處的景點特色，量身打造個別具個性的鏡頭君角色。

例如，三仙台力抗強颱的「孤獨王者」形象、金樽最佳衝浪拍攝點的「熱血攝影師」角色，還會依個性化語氣回應，讓AI服務更有真人陪伴感覺。

東管處同時推出「東海岸鏡頭君集章任務」，遊客可透過「東海岸PWA行動旅服」平台全年參與，透過鏡頭君引導走訪景點，完成指定任務即可蒐集金幣，兌換 LINE POINTS、超商數位禮券等獎勵。（編輯：陳仁華）1141119