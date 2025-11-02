「東海岸長濱 liáo 天室」百人蘇菲旋轉共舞山海 海風中年度療癒盛典！

【記者 朱達志／台東 報導】國家發展委員會及衛生福利部指導，臺東縣政府於11月1、2日舉辦《東海岸長濱 liáo 天室》為期兩天的療癒體驗，活動首日在回長濱會館登場，以「聲音療癒·心靈共振」為主題，透過聲場共振與靜心引導開啟身心調頻。今日在金剛山與太平洋交會的壯闊場域迎來系列最終場「百人蘇菲旋轉」，副縣長王志輝、國家發展委員會副處長林鐘榮及百位民眾齊聚金剛大道，隨著風潮音樂創辦人楊錦聰與愛蘇菲部落講師群帶領下，跟著音樂緩緩展開身體、旋轉、呼吸，在海風中圓滿落幕，也為今年度畫下療癒的句點。

臺東縣政府表示，「療癒」不只是靜坐或旅行，而是回到土地、回到自己、回到生活的方式。《東海岸長濱 liáo 天室》讓療癒成為可被日常實踐的行動，讓土地與人彼此照見、彼此滋養。「百人蘇菲旋轉」氛圍靜謐而深刻，伴隨海風與樂聲交織，民眾漸漸放下身體緊繃與情緒負荷。有參與者分享，一開始練習旋轉時心中仍有雜念，但越轉越安靜，感覺身體被這片大地擁抱，重新感受到與土地的連結，是活動最大的收穫。

社會處長陳淑蘭指出，《東海岸長濱 liáo 天室》最終場結合長濱自然能量與在地文化脈動，透過「聲音療癒」與「身體旋轉」兩日體驗，帶領民眾從身體感受中重新建立與土地的連結。無論是透過聲音與呼吸開啟覺察，或在金剛大道上隨旋轉展開更深層的內在對話，活動皆讓「療癒」從現場延伸至日常生活。「liáo」涵蓋多重意涵，「聊聊」在地人情，走進居民生活的溫度；「瞭解」土地歷史，感受文化與自然的緊密連結；「療癒」疲憊身心，讓海風與山光撫慰內在。未來將持續透過多元形式推廣身心照護與地方創生，讓臺東成為讓身心都能休憩的生活之地。

國家發展委員會表示，為推動「地方創生廊帶」試點計畫，今年選定臺東長濱鄉，以「慢活」與「療癒」為主題，結合區域治理、跨部會整合及企業資源，打造具生活與旅遊吸引力的創生場域。自5月起啟動《東海岸長濱 liáo 天室》，結合《自然醒慢活祭》淨心慢旅行、《臺東最美星空》等主題，展現長濱融合自然、文化與創意經濟的多元樣貌。未來持續與地方攜手合作，鼓勵青年返鄉與社區共創，並結合節慶、文化展演與地方品牌推廣，讓長濱成為「創生即生活、療癒即日常」典範小鎮，讓更多旅人能在山海之間找回生活的節奏與感動。

臺東縣政府表示，從《自然醒慢活祭》到《東海岸長濱 liáo 天室》象徵臺東推動「文化 × 療癒 × 社區」具體實踐。透過藝術與在地夥伴的合作，凝聚居民情感、推動地方產業轉型。將持續以文化為基底，結合觀光、社福與社區發展能量，打造更多兼具療癒與創生意涵的地方行動。

（照片記者朱達志翻攝）