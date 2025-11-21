東海後巷施作視覺減速標線 提升巷弄安全

台中市西屯區工業區一路58巷鄰近東海大學後門，因屬人口密集住宅區及學區通勤路線，巷口狹窄且無號誌，長期存在車輛與行人爭道的安全疑慮，台中市交通局為提高安全，近期在58巷10弄路口施作「楔型標線」及「綠斑馬」的行人穿越設計，期望藉由視覺引導降低車速，營造更安全的行人友善環境。

交通局長葉昭甫表示，市府近年推動「行人安全城市」政策，持續改善學校周邊及無號誌巷弄的交通條件。針對工業區一路周邊行人穿越頻繁的情況，交通局進行交通量調查與現場勘查後，納入「無號誌巷口改善計畫」，以標線導引與視覺警示雙向並行，使駕駛自然放慢速度。

本次設計在巷口兩側道路施作黑白交錯的楔型標線，形成「視覺變窄」效果，被稱為「白色鋼琴鍵」，讓駕駛在接近路口時降低車速，同時，於行人穿越處畫設綠底斑馬線，增加辨識度，使行人動線更加清晰。交通局也在周邊增設「速限30」、「當心行人」、「停車再開」等標誌及行車引導線，建構多層次安全防護措施，達到人車分流的目的。

交通局指出，楔型標線與綠斑馬兼具警示與美觀功能，可提升駕駛警覺並凸顯行人優先的觀念，後續將持續觀察成效，若改善顯著，將優先研議推廣至其他學校周邊及無號誌路口。

改善工程完成後，當地學生與居民皆反映變化明顯，有學生表示車輛行經巷口速度比以往慢許多，過馬路更安心，居民則認為綠斑馬標示清楚，能提醒駕駛注意行人。

交通局表示，「視覺導引式減速設計」具施工快速與成本較低的優點，未來將持續以創新設計與管理方式，提升台中市行人通行的安全與友善程度。