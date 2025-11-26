東海投資AI突破億元 AI PC正式突破400台 啟用全台第一間電競級AI教室 將籌建AI科技暨教學大樓
（記者石耀宇／綜合報導）東海大學今（26）日再寫AI教育新頁！校內AI建置總投資突破一億元，AI PC數量正式跨越400台，第五間AI PC教室同步啟用，其中更亮相全台第一間電競級AI教室。此舉象徵東海在AI教育競賽中站上全台最前線。東海校長張國恩並宣布下一步將籌建「AI科技暨教學大樓」，朝打造台灣教育科技新標竿邁進。
東海繼四間AI PC教室後，本次更推出全台第一間具電競級配置的AI教室，引進GTX／RTX等級GPU與高效能工作站，提供可支援大型語言模型訓練與生成式AI開發的高速運算環境。學生在課堂中即可進行模型訓練、資料處理、深度學習與AIGC作品創作，讓AI教學真正從概念走向實作。啟用儀式由台中市副市長鄭照新、校長張國恩、EMBA校友會理事長林正雄、副理事長林天財、EMBA研聯會理事長游志豪、前理事長陳淞屏、管理學院院長曾俊堯、前院長王凱立、圖資長楊朝棟、EMBA主任李成、教務長楊定亞、總務長許和捷、學務長龍鳳娣、公事處處長黃兆璽、ASUS資深業務處處長彭聖耀、NVIDIA資深通路經理陳佳瑜等人共同揭幕，場面盛大。
校長張國恩表示，東海的AI設備投資已突破一億元，AI PC也正式超過 400台，正積極邁向500台的里程碑。他強調，這不只是硬體的更新，更是東海全面啟動AI教育轉型的關鍵一步。「我們的目標不是只有AI教室，而是建置全台最具跨域能量的AI科技暨教學大樓，讓學生擁有世界級的學習與研究基地。」
張國恩指出，東海AI發展從大渡山學會理事長鄭清和校友率先倡議後逐步擴展，包括AI教室、AI跨域課程、與國際名校合作，以及同步推動中的半導體學程與半導體大樓計畫，皆是東海打造「AI東海」的整體布局。適逢東海創校 70週年，今年7月EMBA校友會發起「管理學院AI PC教室捐款建置計畫」，一週內便獲歷屆 EMBA校友及在學生踴躍響應，全數捐款投入空間翻新與設備升級，成為管理學院首座專屬AI PC教室。
EMBA理事長林正雄表示，在各屆校友會長支持下，一個月即募得850萬元。「這間教室不只是教室，而是未來管理人才學習AI、AIGC、資料分析與商業決策的重要基地。」他特別感謝蔡國洲、林天財、陳淞屏、游志豪等校友的支持，使東海推動AI校園轉型的腳步更為踏實。
台中市副市長鄭照新致詞指出，東海近年在國際排名表現亮眼，在最新《2026 QS亞洲大學排名》中，名列亞洲第228名、全台第15名，更勇奪全台私立非醫學類第一名，展現學術與創新雙軌並進的實力。他表示，電競級AI教室的啟用，具體落實「AI 東海・生成未來」的教育願景，也期待台中市政府、東海大學與喬治亞理工在 AI、機器人等領域深化合作，共同打造智慧城市產學新典範。
華碩聯合科技資深業務處處長彭聖耀表示，本次導入的73台A23工作站具備CPU＋NPU架構，為目前業界領先等級的AI PC。其高效、穩定特性，能支援東海的高密度、長時間教學需求，並為大型模型訓練與資料分析奠定可靠基礎。圖書暨資訊處楊朝棟指出，東海與華碩合作逾十年，華碩穩定品質長期支撐校內高使用量電腦教室，也為東海超過8,000名學生的資訊學習提供堅強後盾。
董事長吳清邁表示，東海已成功推動完整半導體學程，未來將建置「半導體大樓」，深化產學鏈結，打造新世代工程與科技人才基地。他承諾，董事會將全力支持校長張國恩所提出的「校園活化與科技大樓建設」計畫，讓東海在五年內形成AI、半導體、跨域研究三領域並進的強大能量。
