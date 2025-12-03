東海揭示建築AI新時代 鄭清和：產業須從「+AI」走向「AI+」
（記者張芸瑄／綜合報導）「大渡山東海人工智慧中心」正式發表「建築資訊智慧生成系統」。該系統獲經濟部產業技術司價創計畫補助2,300萬元，被視為建築產業導入AI的重要突破。
日前於臺北南港老爺行旅舉辦的「Frontier Talks智慧建築合作交流座談會」以「AI+ 作為策略」開場。大渡山學會鄭清和理事長表示，建築業與大學同樣深具傳統，面對AI時代，僅將AI視為工具已不足以回應變化；AI應被視為重塑流程與決策方式的策略。
座談會聚焦AI如何解決建築產業鏈的關鍵斷點。「大渡山東海人工智慧中心」邱浩修主任指出，產業長期受制於量體生成、法規檢核與資訊落差等問題，AI透過語意生成、知識讀取與自動建模，可在前期快速建立模型、縮短評估時間並減少資訊斷層。由該價創計畫延伸成立的新創築智科技執行長曾怡茹，以產品化角度說明團隊從MVP到多場建案POC的技術演進；AI工具已與產業流程接軌，並以節點式整合方式在建築前期落地。
「大渡山學會理事長」鄭清和指出，人工智慧正加速改變全球產業結構，向來被視為傳統產業的建築業也面臨全面衝擊。AI的影響將不僅侷限於技術層面，而是牽涉到商業模式的重組，對產業具有「破壞式創新」效果。
鄭清和以互聯網革命為例，指出美國零售商沃爾瑪與亞馬遜的差異，即體現了「+科技」與「科技+」的根本分野。沃爾瑪運用網路提升效率，但並未改變核心模式；亞馬遜則以互聯網為前提重塑整體流程，其模式從零出發，完全不同於傳統零售架構。同樣以互聯網為基礎崛起的中國快時尚品牌SHEIN，也因徹底整合資訊流、設計、生產與銷售，快速在全球市場成長，顯示「科技+」對產業的重塑力道。
鄭清和指出，此次發表的「建築資訊智慧生成系統」，在設計、圖說、成本估算及市場規劃等面向，可協助企業達成降本增效。然而，他認為產業若欲在未來取得新優勢，必須進一步將AI視為經營策略，而非單純的輔助工具。
鄭清和表示：「當AI成為價值創造的起點，才真正具備改變產業的力量。產業需從『+AI』進化到『AI+』，才能在下一波競爭中站穩位置。」
座談會匯集多位建築業者、科技企業與專家學者，共同討論AI在建築產業的應用情境與合作模式。邱浩修表示，未來將持續推動智慧建築、城鄉數據、城市模擬等領域的研發，並促成跨域合作，提升建築產業的整體競爭力。
