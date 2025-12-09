東海教授黃兆璽：演算法時代更需「善意框架」抵抗仇恨循環

在演算法主宰注意力、危機被設計成權力工具的時代,東海大學EMBA助理教授黃兆璽近日於「青年永續領導力發展協會」主辦的危機管理專題演講中,提出「善意應作為危機管理第一道防線」的核心觀點,引發各界重視。

黃兆璽曾任聯合報記者與主管,現任東海大學公共事務暨校友服務處處長,擁有北京大學博士學位,著有《風暴思維》等專書,並兩度榮獲永續新聞獎肯定。他在演講中指出,當代世界已進入「危機被設計、衝突被放大、情緒被演算法操控」的時代,危機不再只是偶發事故,而是可被操控的權力機制。

↑圖說：黃兆璽指出，從傳統媒體時代擔任記者，到演算法時代從事公關與危機處理工作，體會策略傳播的影響力早已不只是行銷一個面向。（圖片來源：青年永續領導力發展協會提供）

他以川普為例說明,政治人物如何透過持續製造高度衝突、簡化敵我對立來主導議題節奏,讓危機成為權力擴張的燃料。相對地,他也回顧甘迺迪當年以「不要問國家為你做了什麼,要問你為國家做了什麼」一句話,成功召喚公共責任,扭轉世代集體想像。黃兆璽強調:「一句話可以撕裂世界,也可以照亮時代。」

↑圖說：演算法主宰注意力的年代，「青年永續領導力發展協會」舉辦「危機管理專題演講」，由禾康消防股份有限公司、國介企業股份有限公司及臺中市東海大學校友會共同協辦。（圖片來源：青年永續領導力發展協會提供）

黃兆璽進一步指出,在仇恨成為流量、恐懼成為動員工具的時代,「善意框架」正是抵抗極端化、情緒政治與仇恨循環的最後防線。善意不是天真,而是高度自覺的選擇;不是逃避衝突,而是在衝突中仍願為對方保留理解、為制度保留信任。

↑圖說：《風暴思維》黃兆璽（中）以危機管理、全面影響為題進行演講，周學鏵理事長（左）、台中校友會長邱于珊（右）肯定「善意框架」是化解傳播危機的重要關鍵。（圖片來源：青年永續領導力發展協會提供）

協會理事長周學鏵表示,本次演講旨在為世代與組織注入更具深度的風險思維與善意視角。禾康消防總經理陳淞屏也認同,唯有深化策略傳播與善意框架的理解,才能以智慧控制危機變化,讓影響力回到價值引導與責任承擔。

