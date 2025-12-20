東海炒飯街汽車誤闖「被導航騙」 人潮全卡死

炒飯街驚傳汽車動彈不得！白車誤闖「被導航騙」 人潮全卡死 。(圖／民眾提供)

台中東海商圈知名「炒飯街」日前發生嚴重交通堵塞事件，一輛白色多元計程車在晚間用餐尖峰時段誤入狹窄巷道，造成人車嚴重回堵。這條長約230公尺、原路寬4.5米的巷弄，因兩側停滿機車後，實際通行寬度縮減至不到3米，導致行人、騎士無法通行，甚至連垃圾車收垃圾也寸步難行。當地店家表示，類似狀況時有發生，主要原因是駕駛被導航系統誤導進入此區。

炒飯街驚傳汽車動彈不得！白車誤闖「被導航騙」 人潮全卡死 。(圖／民眾提供)

事件發生在18日晚上7點30分，當時正值東海商圈炒飯街用餐人潮最多的時段。這條鄰近校區、學生經常光顧的巷道，因機車停放在路邊，使本就狹窄的道路變得更加難以通行。一輛白色多元計程車小心駛入巷道後便動彈不得，造成嚴重堵塞，現場民眾看不下去，紛紛站出來幫忙指揮交通。

類似狀況時有發生，偶爾會一兩台車這樣，都是被導航騙進來的 。(圖／民眾提供)

當地店家表示，這種堵塞情況持續了相當長的時間，「堵了多久不知道耶，那真的滿久的，因為我看到這邊已經排一大堆人，排到一大堆人要等過。」店家進一步解釋，類似狀況時有發生，「偶爾會一兩台車這樣，都是被導航騙進來的。」當地居民也指出，不熟悉路況的駕駛很容易被導航系統引導進入這條巷弄，一旦在用餐時段行駛進來，就如同踏進了陷阱。

民眾描述當時情況時表示「過不去了」，就連垃圾車來收垃圾也是步步難行 。(圖／TVBS)

目擊民眾描述當時情況時表示「過不去了」，就連垃圾車來收垃圾也是步步難行。烏日分局犁份交通小隊長林鴻吉表示，東海商圈因巷弄路幅狹窄，雖未設置禁止汽機車通行標誌，但建議在人潮、車輛較多時，儘量改道通行。警方也注意到，炒飯街除了巷弄狹窄的問題外，現場雖有畫設紅線，仍有違停機車的情況。針對這一問題，警方強調將加強取締違規停車，以維護交通秩序。

