東海炒飯街違停亂象！ 車頻闖窄巷 機車.行人全卡死

台中市 / 綜合報導

台中市東海商圈有一條「炒飯街」，因為美食聚集，用餐時間人潮多，不過巷弄狹窄，今(19)日晚上7點多，有民眾開車闖入，因為移動緩慢，後面的機車和行人都被擋住。只是這條炒飯街，其實沒有禁止汽機車通行，店家說，因為周邊常有人違規停車，才容易阻塞，而警方說，將會加強違規停車取締，確保人車通行安全。

白色轎車卡在街道中，一位民眾站在前方指揮交通，而後面有大批行人和機車過不了，全都被塞住看起來相當無奈，這是台中東海商圈的炒飯街，炒飯街因為街道狹小，兩邊都是商家，只要中午或傍晚人潮一多，加上有機車違停，有車開進去這樣的畫面就會上演。

駕駛說：「還可以(過)，要牽機車。」回到現場，炒飯街畫上紅線還是停了不少車輛，垃圾車經過小心翼翼，就怕卡到機車，過不了還得自己來移車。店家說：「要吃飯的時間，人都很多。」

記者VS.店家說：「(一些機車都隨便停)對啊，都隨便停。」民眾說：「店家鐵門在裡面，如果店家不往外延伸，大家行人也有得走，車子也有得躲。」周邊商家對塞車情況，見怪不怪，路還是過得去，只是要小心一些。

台中市警烏日分局犁份交通分隊小隊長林鴻吉說：「持續加強取締該路段交通違規。」炒飯街沒有設置禁止汽機車通行標誌，汽機車都可以開，不過建議人多時改道，警方強調，會加強炒飯街違停取締，確保行車安全。

