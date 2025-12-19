東海炒飯街違停亂象！闖入變「卡」車 後方人車塞爆

台中市 / 綜合報導

台中東海商圈的「炒飯街」巷弄狹窄，昨（18）日晚上7點多，有民眾開車闖入，因為移動緩慢，後面的機車.行人都被擋住，越塞越多，造成通行困難，實際上，炒飯街並沒有禁止汽機車通行，店家說，周邊常有人違規停車，才容易阻塞。而這條炒飯街，兩百公尺就有四間炒飯店，份量大又平價，是學生的最愛。

白色轎車卡在街道中，一位民眾站在前方指揮交通，後面有大批行人和機車全都被塞住，看起來相當無奈，這是台中東海商圈的炒飯街，昨（18）日晚上7點多人來人往，一輛白色轎車開進來，因為人多街道窄，只容得下白車通行，後面行人機車越塞越多，只能等白車慢慢開，店家說：「吃飯時間都很多，(機車)隨便停。」

炒飯街美食小吃匯集，用餐尖峰人很多，加上機車違停，有汽車開進去這樣的畫面就會上演，不少店家習以為常，而民眾這樣說，民眾說：「如果店家不往外延伸，大家行人也有得走，車子也有得躲，就不會有這種情況。」

炒飯街沒有設置禁止汽機車通行標誌，汽機車都可以開，只因為兩邊商家多，加上機車違停占道影響交通，這條炒飯街這麼熱鬧，原因就在，店家說：「學生比較喜歡吃炒飯炒麵，因為方便。」民眾說：「要吃便宜又多選擇的話，就是來這邊(炒飯街)找。」

而他之所以被稱為炒飯街，因為短短不到200公尺開了4間炒飯店，疫情前一度開到9家，這四家都是量大又便宜，記者潘虹恩說：「最簡單的蛋炒飯，這樣一大盤，只要70元，就可以吃飽。」最簡單的蛋炒飯，這樣一大碗，只要70元就可以吃飽，民眾說：「我覺得就是百元內，便宜，然後又吃得飽。」炒飯街人潮車潮多，警方強調，會加強炒飯街違停取締，確保人車通行安全。

