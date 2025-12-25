東海百響鐘聲迎耶誕！ 首邀學生共敲990公斤鐘

台中市 / 綜合報導

每年平安夜，台中東海大學都有敲鐘傳統，吸引大批學生和民眾一起到東海數鐘聲，而這鐘聲不是電子播放，是由敲鐘人親手拉，一下一下敲出來的，過去都是由師長去敲，今年首次由靜宜大學的學生去敲，那座鐘大約有990公斤重，拉起來相當費力，敲鐘的學生敲完一百下時，筋疲力盡，而且說手超痠的。

大家一起倒數到100下，剛好是半夜12點，敲鐘人敲完最後一聲，放下繩索，現場響起一陣掌聲，祝福耶誕快樂場面溫馨，記者潘虹恩說：「東海大學每年平安夜都會有敲鐘的傳統。但你知道嗎，他們的鐘聲不是電子鐘，而是人工手動的。」敲鐘手張凱荃說：「手會覺得很痠，身體會滿累的，但是還是要撐住。」

今年的幕後敲鐘手現身，他是靜宜大學的學生張凱荃，能在這麼重要的節日，擔任敲鐘手，他直說非常難得，敲鐘手張凱荃說：「每個人力氣啊，還有每個人敲得頻率都會有點不一樣，所以其實就是大概敲，我都心裡在算(節奏)。」

東海大學每年平安夜的敲鐘是重要儀式，過去5、6年來都是由教會執事王啟桐擔任敲鐘手，今年傳承給學生，東海大學勞教處同仁暨教會執事王啟桐說：「子夜禮拜的時候都是會詢問這一群，(平常)已經在(幫忙)敲鐘的弟兄們，對我們來講是服侍的機會，在11點58分大概20秒以後，(敲)第100下的時間，大概就會幾乎是在凌晨的整點。」

那座鐘相當重，大約990公斤，一敲下去就會搖擺震盪，要算好震盪的頻率，再搭配倒數時間，要敲到剛好100下又剛好12點，不是容易的事，難怪首次擔任敲鐘手的學生，敲完100下說手超痠。

