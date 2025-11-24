東海美術系開箱24名系友教授作品 呈現40多年創作脈動

東海美術系推出大型特展，邀請24名系友及教授藝術家參展。（圖：東海大學提供）

東海大學美術系首次「開箱」當今的24名教授作品，完整呈現橫跨40多年的創作脈動與教學系統。策展人美術系主任李思賢指出，東海美術自1983年創系以來，一直是臺灣藝術教育的重要基地，曾有蔣勳等藝術大師任教。這次展覽更聚焦李貞慧、張惠蘭等24名系友教授的跨世代創作，一次打開東海美術與臺灣藝術的歷史光譜。

慶祝東海大學創校70週年，美術系在東海大學藝術中心推出《貫精麤於內外，東西此相逢》大型特展，一口氣邀請李貞慧、許莉青、魯漢平、張惠蘭、劉孟晉、李思賢、王怡然、吳清川、羅慧珍、林彥良、周伸芳、段存真、張守為、邱建銘、武嘉文、詹志鴻、羅頌恩、陳誼嘉、胡竣傑、沈裕昌、盧依琳、廖敏君、鄭志揚、謝浩群等24名藝術家參展，展現40多年來東海美術的教育脈絡與成果。張國恩校長表示，這場展覽是「東海最珍貴的文化資產之一」，展現東海美術教育不斷延展的生命力與文化厚度，共同奠定東海美術教育的精神基石。

策展人李思賢主任說，這次展覽，是以系統性的方式呈現東海美術的創作脈絡。李貞慧以「家」與「光影」為核心語彙，以早期摸索式的膠彩畫與東海校園的光影，來呈現東海獨特的人文靜謐；許莉青以古典油彩描繪日常與記憶，視角細膩且具女性詩意；魯漢平透過自身不同時代的書法作品交織東方美學，展現深刻的東方精神性。張惠蘭以女性身體與視覺經驗為主題，兩件展出作品橫跨了37年，呈現生命在時間中的延續；劉孟晉以油畫與裝置藝術，探問跨文化身份與記憶碎片。李思賢則表示，他自己自學生時代以來，便就著重於事物的本質與精神多於外在現象，近期融合藝術史研究與觀念創作，以觀念性的當代水墨作品，回溯在東海美術系30多年來理論與創作互證有無的思想脈絡。

李思賢更指出，全面開箱目前正在一線教學現場的24位系友教師作品，呈現跨越3、40年來的藝術能量。作品形式涵蓋水墨、膠彩、油畫、雕塑、複媒與裝置藝術創作。段存真、張守為、邱建銘、羅頌恩、廖敏君等創作者，更以不同年代的視覺語言回應社會、文化與生命議題，形成跨世代共鳴的多聲部合奏。這次策展不僅是一場展覽，更是一段關於東海大學教育、藝術與時代的對話，為東海美術邁向下一個新的時代奠定文化與教育的嶄新起點。（張文祿報導）