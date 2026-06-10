東海陸研中心將辦研討會 關注中國強行設定統一議題

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（中央社記者呂佳蓉台北10日電）川習會後，美中台關係再度引發國際關注。東海大學中國大陸暨區域發展研究中心11日下午3時將在台北舉辦題為「台灣沒有『獨立』問題，只有『被統一』問題」的研討會，關注中國強行設定的統一議題對台灣未來的影響。

東海大學陸研中心主任林子立今天表示，長期以來，外界對台海議題的討論多聚焦於「台灣是否宣布獨立」，然而從現實層面觀察，中華民國政府自1949年以來持續存在，台灣擁有完整政府體制、民主制度、軍隊、司法及對外經貿能力。

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他說，相較之下，中國近年透過軍事威懾、外交施壓、法律戰與灰色地帶行動，持續推動其統一進程。因此，當前值得思考的問題已不僅是「是否獨立」，更包括「如何理解統一議題對台灣未來的影響」。

這次座談會將從國際政治、國際法、戰略安全與兩岸關係等面向切入，重新檢視川習會後美中台三角關係的變化，以及美國維持現狀政策的實際內涵。同時，將討論當前國際社會所強調的「台海和平穩定」究竟是在維護何種現狀，以及反對片面改變現狀的對象與意涵為何。

座談會將由林子立主持，並邀請陸委會副主委沈有忠致詞。與談學者包括中正大學政治學系教授蔡榮祥、台灣大學政治學系教授陳世民、美國聖湯瑪斯大學政治系講座教授葉耀元、美國南阿拉巴馬大學犯罪學與政治學系助理教授吳冠昇，以及東海大學陸研中心副執行長洪浦釗等人，共同就當前台海局勢與兩岸關係發展進行深入交流與討論。

東海大學陸研中心指出，在國際秩序與區域安全環境快速變化之際，如何理解台海現狀、民主社會的自由選擇，以及兩岸關係未來可能發展方向，已成為台灣社會必須面對的重要課題。期盼透過學界與公共領域的對話，深化社會對台海現狀、兩岸關係及區域安全局勢的理解。（編輯：邱國強）1150610