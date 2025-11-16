東海、銀赫大巨蛋放閃！首日開唱二安 利特要當「榮譽市民」

韓國男團Super Junior登上臺北大巨蛋開唱。（圖／讀者提供）

韓國男團Super Junior今（14日）在臺北大巨蛋舉辦巡迴演唱會《SUPER SHOW 10》，成員全場帶來不一樣風格的舞台，除了換上動物睡衣，也大秀肌肉讓全場E.L.F.（粉絲名）一飽眼福，東海和銀赫更是在夯曲〈Sorry, Sorry〉比愛心，瞬間掀起3萬E.L.F.的尖叫聲。

在演唱會進去下半段時，Super Junior先是換上了動物睡衣，帶來超萌版本的〈迷（Me）〉以及〈Rokkuko〉，利特扮成小雞，還上演了搖屁屁的俏皮舞蹈，而化身孔雀的希澈，因為過程中羽毛一起戳到扮成小貓的藝聲，還用中文直呼：「對不起！」

接著先是換上黑色機車裝帶來〈D.N.A.〉、〈Rockstar〉和〈A-CHA〉，隨後則換上了西裝，始源和東海都開V展露胸肌，利特則在〈미인아 (BONAMANA)〉和〈돈 돈! (Don't Don)〉時，兩度將白襯衫脫掉露出胸肌和腹肌，對E.L.F.的眼睛十分大方。

最後在3萬E.L.F.的呼喊下，全員返台安可，並二度坐上花車和全場揮手、比心互動，而E.L.F.還為Super Junior獻上排字應援「E.L.F.愛心SUPER JUNIOR」，讓成員們也感動不已，而今天威神V的成員坤跟肖俊也到現場。

一開始就說自己沒有調節好體力的神童，最後也說自己真的沒有調節好，在〈Sorry, Sorry〉還差點跌倒，開玩笑讓E.L.F.想要看到更好的表演明天就要再來；東海則表示想聽見全場的尖叫聲，還讓中控將燈光調暗，讓全場E.L.F.揮動手燈並持續尖叫，和神童兩人在台上直接拿手機紀錄下這一幕，東海還激動的行大禮，用中文喊：「我愛你們。」

藝聲在詢問現場E.L.F.今天玩的開不開心時候，還因為沒有聽到預期中的尖叫聲，驚訝詢問：「不開心嗎？」隨後全場的尖叫，才讓他安心；始源表示能看到臺北大巨蛋被坐滿，就覺得很光榮，也感謝E.L.F.能到現場，明天也會帶來精彩的演出，還用中文喊話E.L.F.「回家請注意安全。」

利特則表示自己基本這半個月都在台灣，還說人告訴他台灣人喜歡有人情味的人，「那就是我和Super Junior！」還說自己希望大家可以把他當成台北的榮譽市民，讓神童笑說：「我們一起來台灣住好了！」

成員們讓全場一起拇指親親，升降台邊緩緩下去時，利特還持續喊著：「I love you」，才剛消失舞台，全員再度從LED打開的門衝回舞台，帶來了二次安可，才結束了首日演出。

Super Junior在《SUPER SHOW 10》臺北大巨蛋單日吸引近3萬粉絲，除了唱好唱滿，還將大巨蛋化身打卡區，圓形廣場、柱子、出入門口都有精美背景。另外，主辦單位實現利特希望的「寶藍氣球塞滿天空」，特別砸資200萬製作反射濾鏡小卡，眼睛靠近透明區域，就能看見大巨蛋的天花板充滿藍色氣球。

